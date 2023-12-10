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燦星X虎航「桃園－秋田」直飛首航！載客率全滿　3小時賞雪吃和牛

▲燦星旅遊攜手台灣虎航今「桃園－秋田」直飛首航，首發團載客率全滿100%！航程3小時就能造訪東北地區，置身浪漫童話雪景、賞雪看樹冰，大啖日本和牛、稻庭烏龍麵、比內地雞等美食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星旅遊攜手台灣虎航今「桃園－秋田」直飛首航，首發團載客率全滿100%！航程3小時就能造訪東北地區，置身浪漫童話雪景、賞雪看樹冰，大啖日本和牛、稻庭烏龍麵、比內地雞等美食。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/日本報導

台灣民眾出國旅遊日本又有新航線！今（10）日燦星旅遊攜手台灣虎航新開「桃園－秋田」直飛首航，現在12月已進入平均溫度4度左右的冬天雪季，吸引熱愛追雪的台灣民眾，參加秋田首發團載客率全滿100%！航程3小時就能造訪東北地區來趟深度旅遊，置身浪漫童話雪景、賞雪看樹冰，大啖日本和牛、稻庭烏龍麵、比內地雞等美食。

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隨著疫後旅遊重新推動相當順利，國人對日本的喜愛不減反升，台灣虎航持續開展新航點，與燦星旅遊合作推出直飛高知後；透過秋田縣政府鼎力相助，再於12月10日開通「桃園－秋田」直飛首航。今迎接台灣首發團，贈送首飛造訪秋田的旅客們在地知名的「稻庭烏龍麵」和「蘋果」伴手禮，秋田縣政府還特別安排歡迎典禮熱情迎接，縣知事佐竹敬久率先致詞，「秋田縣為了台灣旅客，做足準備，也加強資訊宣傳」，相當期待台灣旅客蒞臨。

▲左起：台灣虎航董事長陳漢銘、秋田縣知事佐竹敬久、燦星旅遊總經理殳蓁蓁參與歡迎典禮並致詞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：台灣虎航董事長陳漢銘、秋田縣知事佐竹敬久、燦星旅遊總經理殳蓁蓁參與歡迎典禮並致詞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航直飛秋田首航，受灑水儀式祝賀。（圖／燦星旅遊提供）
▲台灣虎航直飛秋田首航，受灑水儀式祝賀。（圖／燦星旅遊提供）
台灣虎航董事長陳漢銘感動地表示，「這次親自搭乘台灣虎航抵達秋田，感受到大家熱烈的歡迎，心裡很溫暖開心」。他表示這是今年第二次來到秋田，還記得上一次是先搭機到仙台，落地後再搭新幹線3小時才抵達秋田；今天從桃園機場直航3小時一趟飛行就到，有效縮短舟車勞頓的時間，相信之後對旅客也會很便利。

▲燦星X虎航「桃園－秋田」首發團載客率全滿，民眾熱情在候機室合照。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星X虎航「桃園－秋田」首發團載客率全滿，民眾熱情在候機室合照。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣首發團抵達秋田機場，不只收到當地贈送兩大袋禮物，燦星旅遊還額外贈送每位旅客20L與秋田縣聯名旅行折疊袋，要讓大家「買載而歸」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣首發團抵達秋田機場，不只收到當地贈送兩大袋禮物，燦星旅遊還額外贈送每位旅客20L與秋田縣聯名旅行折疊袋，要讓大家「買載而歸」。（圖／記者蕭涵云攝）
陳漢銘提到，秋田是台灣虎航開通日本的第18個航點，也是東北地區第4條航線。和最好的燦星夥伴合作，從今天起每週兩班直航，週二、週四直飛，希望未來班班客滿，會為台灣旅客帶來最便利的秋田之旅。

▲秋田縣政府派出當地特有生剝鬼接機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋田縣政府派出當地特有生剝鬼接機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲溫馴可愛的秋田犬也到機場迎接首發團，萌翻大家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲溫馴可愛的秋田犬也到機場迎接首發團，萌翻大家。（圖／記者蕭涵云攝）
燦星旅遊總經理殳蓁蓁則分享，非常開心得到秋田縣政府和虎航支持，今天起直航到秋田。其實燦星旅遊自今年8月22日銷售秋田開始，便感受到台灣旅客對秋田的濃厚興趣，透露「今天首航載客率100%！12月共達9成7，明年至3月則已超過8成報名」。期待藉由台北桃園直飛秋田，讓民眾更貼近當地，把文化與人情帶回給台灣，有信心台灣直飛秋田航線會成功。

▲台灣虎航董事長陳漢銘開心致詞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航董事長陳漢銘開心搭乘自家飛機，受到日本政府熱情迎接。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本二三線城市深度旅遊趨勢正熱，燦星旅遊攜手台灣虎航獨家包機「直飛秋田」，前往東北地區賞雪、探樹冰，爽吃秋田和牛、稻庭烏龍麵等在地美食，12月起免轉機。早鳥優惠最多送10000元。（圖／燦星旅遊提供）
▲日本二三線城市深度旅遊趨勢正熱，燦星旅遊攜手台灣虎航獨家包機「直飛秋田」，前往東北地區賞雪、探樹冰，爽吃秋田和牛、稻庭烏龍麵等在地美食，12月起免轉機。（圖／燦星旅遊提供）
自今天12月10日起，台灣每週將有2班「桃園－秋田」直飛航班，週四和週日出發、航程3小時。秋田縣位於日本東北地區，擁有豐富的自然景觀，四季分明；冬季雪花飄落有如童話般的浪漫雪景特別迷人；造訪秋田犬的故鄉，欣賞有日本三大樹冰絕景之一的「秋田森吉山樹冰」，品嚐「日本三大烏龍麵」稻庭烏龍麵、米棒、比內地雞和秋田和牛等在地特色美食，還有「秋田美酒」等在地特產。

▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁有信心秋田將持續熱賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁有信心秋田將持續熱賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲搭乘秋田內陸鐵道飽覽雪景。（圖／燦星旅遊提供）
▲搭乘秋田內陸鐵道飽覽雪景。（圖／燦星旅遊提供）
對日本秋田行程有興趣的民眾，不妨把握12月15日前的新春早鳥優惠，可享受省4000元優惠。而有著「陸奧五大雪祭」之稱的橫手雪屋祭典，有著450年歷史，在每年2月15、16日舉辦，將建造超過百個雪屋和迷你雪屋，點上蠟燭後映出的橘色燭光，相當浪漫。燦星旅遊更特開「東北雪之祭典」限定一團， 將於明年2月15日出發，每人31900元起。

▲前往秋田可體驗台灣沒有的橫手雪屋。（圖／燦星旅遊提供）
▲前往秋田可體驗台灣沒有的橫手雪屋。（圖／燦星旅遊提供）
另外，越捷航空也將於明年2024年1月17日起，開航直飛越南「桃園富國島」，3.5小時的便利新航線佈局；越南政府今年8月15日開放台灣旅客可申請電子簽證，台灣隨即在9月便超越美國、成為越南第三大旅客來源國，僅次於韓國和中國。

▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁（圖左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（圖左四），親自隨團首航直飛秋田。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁（圖左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（圖左四），親自隨團首航直飛秋田。（圖／記者蕭涵云攝）
▲KKday首推出富國島5日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約3.5小時就能抵達。（圖／KKday提供）
▲KKday首推出富國島5日機加酒自由行，搭乘越捷航空直飛免簽證，約3.5小時就能抵達。（圖／KKday提供）

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