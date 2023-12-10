燦星X虎航「桃園－秋田」直飛首航！載客率全滿 3小時賞雪吃和牛
台灣民眾出國旅遊日本又有新航線！今（10）日燦星旅遊攜手台灣虎航新開「桃園－秋田」直飛首航，現在12月已進入平均溫度4度左右的冬天雪季，吸引熱愛追雪的台灣民眾，參加秋田首發團載客率全滿100%！航程3小時就能造訪東北地區來趟深度旅遊，置身浪漫童話雪景、賞雪看樹冰，大啖日本和牛、稻庭烏龍麵、比內地雞等美食。
記者蕭涵云/日本報導
隨著疫後旅遊重新推動相當順利，國人對日本的喜愛不減反升，台灣虎航持續開展新航點，與燦星旅遊合作推出直飛高知後；透過秋田縣政府鼎力相助，再於12月10日開通「桃園－秋田」直飛首航。今迎接台灣首發團，贈送首飛造訪秋田的旅客們在地知名的「稻庭烏龍麵」和「蘋果」伴手禮，秋田縣政府還特別安排歡迎典禮熱情迎接，縣知事佐竹敬久率先致詞，「秋田縣為了台灣旅客，做足準備，也加強資訊宣傳」，相當期待台灣旅客蒞臨。
台灣虎航董事長陳漢銘感動地表示，「這次親自搭乘台灣虎航抵達秋田，感受到大家熱烈的歡迎，心裡很溫暖開心」。他表示這是今年第二次來到秋田，還記得上一次是先搭機到仙台，落地後再搭新幹線3小時才抵達秋田；今天從桃園機場直航3小時一趟飛行就到，有效縮短舟車勞頓的時間，相信之後對旅客也會很便利。
陳漢銘提到，秋田是台灣虎航開通日本的第18個航點，也是東北地區第4條航線。和最好的燦星夥伴合作，從今天起每週兩班直航，週二、週四直飛，希望未來班班客滿，會為台灣旅客帶來最便利的秋田之旅。
燦星旅遊總經理殳蓁蓁則分享，非常開心得到秋田縣政府和虎航支持，今天起直航到秋田。其實燦星旅遊自今年8月22日銷售秋田開始，便感受到台灣旅客對秋田的濃厚興趣，透露「今天首航載客率100%！12月共達9成7，明年至3月則已超過8成報名」。期待藉由台北桃園直飛秋田，讓民眾更貼近當地，把文化與人情帶回給台灣，有信心台灣直飛秋田航線會成功。
自今天12月10日起，台灣每週將有2班「桃園－秋田」直飛航班，週四和週日出發、航程3小時。秋田縣位於日本東北地區，擁有豐富的自然景觀，四季分明；冬季雪花飄落有如童話般的浪漫雪景特別迷人；造訪秋田犬的故鄉，欣賞有日本三大樹冰絕景之一的「秋田森吉山樹冰」，品嚐「日本三大烏龍麵」稻庭烏龍麵、米棒、比內地雞和秋田和牛等在地特色美食，還有「秋田美酒」等在地特產。
對日本秋田行程有興趣的民眾，不妨把握12月15日前的新春早鳥優惠，可享受省4000元優惠。而有著「陸奧五大雪祭」之稱的橫手雪屋祭典，有著450年歷史，在每年2月15、16日舉辦，將建造超過百個雪屋和迷你雪屋，點上蠟燭後映出的橘色燭光，相當浪漫。燦星旅遊更特開「東北雪之祭典」限定一團， 將於明年2月15日出發，每人31900元起。
另外，越捷航空也將於明年2024年1月17日起，開航直飛越南「桃園－富國島」，3.5小時的便利新航線佈局；越南政府今年8月15日開放台灣旅客可申請電子簽證，台灣隨即在9月便超越美國、成為越南第三大旅客來源國，僅次於韓國和中國。