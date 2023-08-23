日本深度旅遊夯！燦星攜手虎航「直飛秋田」賞雪、樹冰12月免轉機

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燦星旅遊攜手台灣虎航，5月「直飛高知」定期航班啟航後，載客率不斷攀升，7月暑假達98%賣破接近百分百後，複製成功模式，再度推出獨家包機「直飛秋田」。更邀請高知縣知事濱田省司訪台，親自簽訂秋冬航班續航合作備忘錄，12月起每週四、日飛航，前往東北地區秋田縣不用再轉機。
台灣虎航繼仙台、花卷後，預計今年12月起搭開通直飛秋田航線，大幅縮短旅行時間至3小時，台灣民眾可無痛直達日本東北，四季分明的秋田縣，擁有台灣旅客最愛的童話般浪漫雪景，有日本三大樹冰絕景之一的「秋田森吉山樹冰」，品嚐「日本三大烏龍麵」稻庭烏龍麵、米棒、比內地雞和秋田和牛等在地特色美食，還因「秋田美酒」而稱為酒之國度。
燦星旅遊慶祝「台北－秋田」包機直飛航班，於12月10日首航，推出「東北感謝祭」早鳥優惠吸客，只要符合條件者，可領取旅遊金並扣抵當團團費。單筆訂單報名人數達 2 位以上，可領取 2000 元旅遊金；達 4 位以上，可領取 5000 元旅遊金；達 6 位以上，可領取 10000 元旅遊金。
另外，越捷航空也推出胡志明市到印尼雅加達直飛航班，是越捷往返印尼和越南兩國的第三條直飛航線，台灣旅客想要一次玩耍越南及印尼更方便了。每週 7 班「胡志明市－雅加達」航班，現代化客機執飛，飛行時間僅 3 小時，提供雙城旅行更迅速便利的選擇，推薦台灣旅客可先前往越南旅遊，再由從胡志明市前往印尼雅加達。
慶祝開航越捷航空加碼超優惠機票，台灣飛越南最低只要 1850 元起（含稅和服務費），每週三至五可於官網及官方APP開搶，胡志明市飛雅加達、胡志明市/河內飛巴厘島，最低只需美金0元起（不含稅費和附加費用），活動至2023年12月31日，旅行時間為2023年8月10日至2024年3月31日（節假日除外）。