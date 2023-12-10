亞錦賽文字直播／台日冠軍賽大巨蛋上演！王牌徐若熙掛帥力拼連霸
2023棒球亞錦賽今（10）日最後一天賽程，晚間6點30分，將由地主、上屆冠軍中華隊在台北大巨蛋迎戰日本，本場中華隊派出預賽大殺四方的徐若熙先發，日本隊則由左投加藤三範掛帥，中華隊在超級循環賽時以0比1敗給日本，本屆投手群表現極佳，冠軍賽打線會是最大重點，而中華隊在歷屆亞金賽冠軍戰，對日本是1勝2敗；《NOWnews》也將在比賽期間持續以文字直播不斷更新賽況，一起替中華隊加油！
記者張志浩／綜合報導
今日冠軍戰中華隊再次對決日本，贏球的關鍵在於打擊能否有效發揮，本屆亞錦賽中華隊陣容可謂一時之選，選進多達17位中職選手參賽，搭配業餘好手，雖然陳孝允、林承飛和隊長拿莫伊漾打擊率皆破.400，且劉基鴻和廖健富皆有全壘打演出，但就是欠缺關鍵一擊。
中華隊之所以在複賽打得那麼辛苦，就是得點圈打擊表現不佳，對日本和菲律賓得點圈打擊率竟然掛0，球員在臨場應變的速度慢，所以想要擊敗日本奪冠，中華隊打者必須更快調整好，做好選球工作，給予適時一擊。
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