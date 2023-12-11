倒數33天最新戰報／侯友宜嗆民進黨弊案多　陳水扁當總統還涉貪

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侯友宜、趙少康昨到花蓮幫傅崐萁站台，現場湧入超過5萬名鄉親，侯承諾，當選後一定實現花東快速公路、蘇花公路安全提升計畫、國道六號、花東鐵路雙軌計畫、東部快鐵等花蓮最需要的交通建設，讓花蓮大發展，花蓮人可以安全快速回家。侯友宜昨也再嗆民進黨弊案連連，他當選後將成立個偵組，該辦就要辦，還給台灣清廉政府。侯競辦也嗆，台灣第一個貪污總統陳水扁就是出自民進黨，民進黨強烈反對成立特偵組，恐是擔心被發現還有很多「陳水扁2.0或3.0」。
此外，對於近日的108課綱爭議，侯友宜說，若他當選總統，會重新召開13年沒有召開的教育國是會議，並呼籲賴清德不要製造世代對立，要看到家長跟老師的擔憂。
【民眾黨】
柯文哲前天指朱立倫把錢轉到私人基金會脫產，朱立倫反問「怎麼連黨產會的鬼話都相信呢？」柯則回應「馬上準備資料」。柯文哲昨被問到，是否已準備資料？柯說，不需要準備，上網去查都有。他也酸國民黨，不要黨政高層吃香喝辣，然後基層員工不照顧，「這還是不對啦！」
柯文哲昨也持續炮轟賴清德老家爭議，他說不滿賴清德實在太傲慢，說謊話在先，拆掉就好了，還一直拗，這不是好的政治文化，拆違建本身不重要，重要的是態度，「這就是執政的傲慢，只好讓他（賴）不能當選」。
【民進黨】
昨天是世界人權日，賴清德在臉書發文，台灣在一代又一代的努力下，終於用民主的力量推翻威權獨裁的高牆，成功走到如今的民主自由，未來將與蕭美琴用最大的力量，團結整個台灣社會，一起在正確的道路上前行。賴清德昨也批，現在的3組正副總統候選人，只有賴蕭配堅定走台灣的路，其他支持九二共識或兩岸一家親，都是接受一中原則。
蕭美琴昨到高雄輔選，他說，賴蕭配這一組會讓台灣人有面子，在世界上遇到困難也能抬頭挺胸。他表示，台灣沒有餘裕內耗空轉，也禁不起在野黨再丟麵粉、水球以杯葛預算、阻礙台灣發展，懇請鄉親支持民進黨，讓國會過半、國家進步。
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