合體傅崐萁！花蓮造勢5萬人力挺　侯友宜喊清廉與貪腐的選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，民進黨執政以來，貪汙舞弊嚴重，疫苗、快篩、缺蛋等弊案連連，因此這一場選舉，是清廉與貪腐的選擇，不能再讓一黨獨大、貪腐，鴨霸成為常態，台灣需要的是民主效能、清廉、以民為天，請大家支持侯友宜、趙少康，讓我們一起掃蕩貪腐、更為國家顧安全、拚經濟。
侯友宜說，1月13日蔣經國先生的逝世紀念日，經國先生曾對花蓮有很大的貢獻，不論是道路的開闢，還有北迴鐵路，經國先生曾說「今天不做，明天會後悔」，侯有宜會用一樣的態度，認真做事、為花蓮拚建設，回饋花蓮縣民的支持。
侯友宜今日也向花蓮的不同族群鄉親強調，除了原住民五十五歲以上長者健保排富免費外，對原住民族，將透過立法保障其傳統領域的生存權，以及推動「原住民族學校法」，保障原住民文化及語言傳承，並投注更多資源，發展原鄉經濟。而對客家族群，侯友宜提出100億的「客家文化產業發展基金」，促進全台70個客家庄閃閃發亮，也會加速制定「客家語言發展法」、舉辦全世界的客家博覽會，傳承客家文化。
趙少康表示，自己過去在花蓮當兵，只要回到花蓮就感到非常親切，而在進場時更感受到花蓮鄉親滿滿的熱情，手都快被拉斷了，代表大家心中充滿對政黨輪替的期待，盼望著政黨輪替，台灣及下一代才有希望。並表示，花蓮所倚重的觀光業在民進黨執政下相當慘重，未來侯友宜、趙少康當選，一定開放觀光、鼓勵觀光客到台灣來消費，不只發展經濟，更促進兩岸互相的理解。
前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁，立委參選人黃仁、鄭天財、孔文吉皆到場支持。
馬英九表示，蘇花改在他任內，從開始推動到動工只花了2年8個月，從核定可行性評估到動工，更只有11個月，這就是效率的展現，反觀民進黨從2019年11月就宣布興建蘇花安，但到現在環評沒送審、預算沒編列，毫無效率；更不用說民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。
朱立倫表示，花蓮今天展現出有史以來空前的大團結，為的不是個人，而是為了中華民國、台灣及下一代。在僅剩的三十餘天，懇請大家把力量擴散出去，並集中每一張選票，總統團結支持侯友宜、趙少康，立委全力支持傅崐萁，讓他在立法院為花蓮拚建設，不分區則投給肯戰且專業的名單，讓國民黨團結勝選。
傅崐萁表示， 面對全世界動亂的時刻，烏俄戰爭、以巴戰爭爆發，千千萬萬蒼生流離失所，此時此刻的臺灣，不分黨派、顏色，就是希望台灣安定，台灣人民安居樂業，然而民進黨執政下，卻造成兩岸兵兇戰危，內政更充斥貪汙腐敗，尤其民進黨陳水扁更喊停蘇花高，造成花蓮人的苦難，明年1月13日一定要下架民進黨，支持侯友宜，支持國民黨，改善花蓮人的交通，帶給台灣安定與繁榮。
更多「2024大選」相關新聞。