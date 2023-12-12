別再說蔡英文跳票！《最低工資法》今三讀 雇主違法最重罰150萬
為建構完善的最低工資審議機制，保障勞工及其家庭生活的最低生活水準，立法院今（12）日三讀通過《最低工資法》，條文明定將消費者物價指數年增率（CPI）列為應參採指標，關於負責審議最低工資委員，任期2年，組成共21人，勞方代表7人、資方代表7人、學者專家4人；三讀條文也規定，違規業者處2萬至100萬元罰鍰，視情節可加重至150萬元，並公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。
記者陳威叡／台北報導
現行基本工資調整是依據《基本工資審議辦法》，法律位階僅是行政命令，且僅羅列7類數據「應蒐集並研究之」，對此總統蔡英文2016年提出訂定《最低工資法》政見，希望行政命令提升至法律，耗時7年至今才在立院三讀。
三讀條文明定，最低工資審議應參採消費者物價指數（CPI）年增率擬訂調整幅度，同時可參採勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況，以及最低生活費等10項指標。
三讀條文規定，負責審議最低工資最低工資審議會，委員任期為2年，採無給職，期滿得續聘，組成共21人，勞方代表7人、資方代表7人、學者專家4人，令勞動部長擔任召集人、經濟部、國發會代表各1人。
此外條文也明定，違規業者處2萬至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重至150萬元，並公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。