境外回台資金破2兆！賴正鎰揭高資產族布局　一表看全球7城市房價

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2023年9月，Numbeo全球統計數據網站發布國際城市中心區房價資料及其他房產相關網站資料，顯示香港、蘇黎世及新加坡今年預售新案價格仍穩居全球前三高。但台北房價與國際主要城市相較之下，價格也比較受高資產族的青睞。
賴正鎰以新加坡為例，他說新加坡房價漲多是因為經濟持續成長、而且投資移民多，但畢竟幅員小、腹地容納有限，台灣經濟穩定度與高成長性，市場潛力相當大，而台灣房價這兩三年持續受政府打炒房平抑，但土地與原物料上漲影響以及資金行情的帶動，都會核心區的房價仍持續在上揚曲線，比起海外投資匯差、法令限制之風險，台灣置產相對很安全。
他分析，隨著境外回台資金突破新台幣2兆元，行政院將「投資台灣3大方案」延長到202年，刺激台灣經濟持續成長，來台投資的資金創高與人流、金流旺盛，也帶動外資、高資產族加碼布局，在台灣購置高端住宅及商辦，儘管房價受因工料雙漲而上揚，預售屋市場呈現「量縮、價續揚」的格局。
賴正鎰表示，過去台北市主要商圈發展都在東區與大安區，後來慢慢轉移到信義區與內湖區，如今北士科完成開發後，陸續引進AI、生技、數位醫療等高端技術相關產業進駐，加上台北車站旁雙子星大樓完工後，將成為西區門戶新地標，呼應西區躍居北市新中心，他認為台北生活商圈近年將再度出現大幅度的板塊移動。
鄉林不動產研究室指出，幾個指標的都更案備受注目，像大安區「鑄慕RADIUM ONE」每坪交易價格約落在180~207萬；而中山區「國賓皇琚」每坪交易價格更達180~217萬，房價陸續創新高，也成為台北都會區的熱門豪宅。
此外，像是近來法人以3.2億元高價購買屋齡8年的中山區大直頂級豪宅「西華富邦」高樓層，是平均地權新制今年7月上路以來少見的法人透過申請許可通過的購置住宅個案引發關注，而力晶集團創辦人黃崇仁繼「文華苑」、「華固名鑄」、「台北時代廣場」後，日前一口氣再投資1.3億元買下中正區「宏璟帝璟苑」，說明燙金地段稀有性與增值效益，讓高資產族置產完全不手軟。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。