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如何買房／總統大選後房價都上漲　數據曝蔡英文任期暴漲89%最多

▲近6次總統大選，只有2000年後的4年房價沒有上漲，其中蔡英文上任的8年間，房價大漲89%是最高的，馬英九任內漲39%次之。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲近6次總統大選，只有2000年後的4年房價沒有上漲，其中蔡英文上任的8年間，房價大漲89%是最高的，馬英九任內漲39%次之。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周六推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。2024總統大選倒數35天！台灣每逢選舉年不確定因素，都會造成交易量下滑，然而在房價部分，觀察近6次總統大選，只有2000年那次沒漲，近3任總統中又以蔡英文任期內房價大漲89%最凶猛，馬英九任內漲39%次之。

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據元宏不動產加值服務平台統計2000年至今歷次總統大選房市變化，建物買賣移轉件數確實在選舉年普遍減少，包含2000年、2008年、2012年及2016年，皆較前一年的買賣移轉量來得少；不過2004年陳水扁連任及2020蔡英文連任的2次，都是選舉年移轉量大於前一年的交易狀況。

▲3任總統任內台灣新建案房價漲幅。（圖／翻攝元宏不動產加值服務平台）
▲3任總統任內台灣新建案房價漲幅。（圖／翻攝元宏不動產加值服務平台）
元宏不動產加值服務平台也在其TikTok「謄本達人」平台分享，表示近6次大選中只有2000年房價沒有上升，這似乎說明，總體經濟、利率和政策等因素，對房價的影響遠大於選舉，而選後的房價上漲，可能還與政府為了提振經濟，而加強建設和救市政策有關，因此，總統大選會讓房價出現衝擊。

至於2024年大選後房價還會上漲嗎？元宏不動產加值服務平台認為，近3年全台房價已普遍上漲3-5成，且現在處於歷史高點，加上目前的全球QE印鈔已結束，還有房貸利率上升以及政府的一系列房市控管政策，明年選後房價享大漲機會性、可能性不高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌預測明年房市，認為今年房市峰迴路轉、多空交錯，一來是打房史上最重拳的「平均地權條例」新制上路，另一方面卻又祭出新青安利多措施，導致房市出現多空激戰。

何世昌分析，唯目前來看，多方稍占上風，預估今年至2024年Q2，整體房價可能呈現「盤整向上」格局。所謂「盤整向上」，大概呈現的狀況是部份的月／季漲，而部份的月／季跌，但漲幅高於跌幅，不會像2022年以前幾乎季季上漲的大多頭光景。
 

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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