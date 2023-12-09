如何買房／總統大選後房價都上漲　數據曝蔡英文任期暴漲89%最多

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元宏不動產加值服務平台也在其TikTok「謄本達人」平台分享，表示近6次大選中只有2000年房價沒有上升，這似乎說明，總體經濟、利率和政策等因素，對房價的影響遠大於選舉，而選後的房價上漲，可能還與政府為了提振經濟，而加強建設和救市政策有關，因此，總統大選會讓房價出現衝擊。
至於2024年大選後房價還會上漲嗎？元宏不動產加值服務平台認為，近3年全台房價已普遍上漲3-5成，且現在處於歷史高點，加上目前的全球QE印鈔已結束，還有房貸利率上升以及政府的一系列房市控管政策，明年選後房價享大漲機會性、可能性不高。
馨傳不動產智庫執行長何世昌預測明年房市，認為今年房市峰迴路轉、多空交錯，一來是打房史上最重拳的「平均地權條例」新制上路，另一方面卻又祭出新青安利多措施，導致房市出現多空激戰。
何世昌分析，唯目前來看，多方稍占上風，預估今年至2024年Q2，整體房價可能呈現「盤整向上」格局。所謂「盤整向上」，大概呈現的狀況是部份的月／季漲，而部份的月／季跌，但漲幅高於跌幅，不會像2022年以前幾乎季季上漲的大多頭光景。
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