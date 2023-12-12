澎湖年菜潮粵味濃　澎澄首推小家庭專屬套餐早鳥優惠

澎澄飯店因應市場需求，2024年菜首度推出的六人「吉祥圓滿宴」，主廚何海鷗表示將以高級食材，加上道道費時費工的精緻菜餚，讓澎湖鄉親吃到正宗的潮粵菜，這些絕對是迎接龍年的最佳選擇。今年還有「十全十美」十人吉祥如意宴，只要即日起到1月10日前預定，能享超值早鳥預訂優惠。
記者張茂雄／澎湖報導
澎澄飯店2024年以「魚躍龍門迎祥瑞」為主題，推出超澎派星級海陸年菜饗宴。特製的「澄澄圍爐龍總來」海陸圍爐宴和外帶的「澄澄年菜龍尬意」集結了飯店人氣料理、主廚拿手的潮粵菜式、港式煲湯以及澎湖當地新鮮海鮮，為老饕們帶來獨一無二的味覺享受。
澎澄飯店獨家推出「澄澄圍爐龍總來」頂級海陸圍爐宴，何海鷗主廚匠心獨運潮粵菜系，精心烹調每一道菜。菜單中首推「響螺淮杞燉雞湯」，融合正宗港式煲湯技法，以四小時文火熬煮烏骨雞，讓食材精華完美融合。而「港式干貝臘味糯米飯」則擁有獨家秘製醬汁和頂級乾干貝，香氣濃郁，只在澎澄飯店品嚐得到。
另外，「潮式羊肉爐」選用優質小羔羊，經特殊火烤，加入甘蔗、馬蹄、冬筍和豐富蔬菜，湯頭鮮甜清爽，是冬日必吃料理。此外，澎澄飯店特地挑選澎湖在地的龍虎斑，讓饕客品嚐澎湖大海的新鮮風味。而豪華升級版圍爐宴更融入頂級帝王蟹、鳳尾龍蝦等極品海鮮，為饕客帶來極致美味。
年節必備的「極品佛跳牆」則融合排骨、雞腿、魚唇、螺頭、豬肚、芋頭等美味於一甕，富有團圓吉祥的含意；寓意年年有餘的「沙律乾煎金鯧魚」、以及澎澄飯店招牌烤鴨「廣式燒烤鴨」等澎湃菜色。同時，澄澄全日餐廳也提供六道澎湖熱銷單點年菜，尤其「手工港式蘿蔔糕」更因為添加臘肉、臘腸等食材，還含有「好彩頭」吉祥寓意，不管是年菜加菜，還是送禮都非常適合。