《我的少女時代》導演陳玉珊證實離婚「各自安好」　掰了25年帥尪

《好小子》阿國、小胖合體了！獨缺左孝虎　影迷認不出「他」

▲《好小子》「阿國」顏正國（左一）、「小胖」陳崇榮（右一）近日難得聚會。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲《好小子》「阿國」顏正國（左一）、「小胖」陳崇榮（右一）近日難得聚會。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者楊穎軒／綜合報導

朱延平、張美君執導的功夫喜劇片《好小子》，1986年3月上映後捧紅12歲童星「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮和「小虎」左孝虎，並締造高票房，甚至紅到全亞洲，後來拍攝多部續集，成為6、7年級生心目中的經典國片，而今3位「好小子」各自在不同人生路上打拚，近日民眾巧遇顏正國和已經離開演藝圈的陳崇榮，網友直呼：「可惜少了一個...」、「認不出小胖」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《好小子》「小虎」左孝虎（左起）、「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲《好小子》「小虎」左孝虎（左起）、「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲「小胖」陳崇榮（左）、「小虎」左孝虎。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲「小胖」陳崇榮（左）、「小虎」左孝虎。（圖／翻攝自豆瓣電影）
網友在臉書社團「五六年級皇室耍廢團」發文寫下：「捕獲野生阿國跟小胖，缺小虎啊！」曝光的合照，可見顏正國穿著執導的《少年吔》T恤，身旁燒烤店老闆手搭著「小胖」陳崇榮的肩膀，好久不見的陳崇榮戴著粗框眼鏡，身材還是如印象中豐腴。

▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）和店家老闆留影。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）和店家老闆留影。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
這張照片勾起不少老影迷回憶，吸引破萬人按讚，「小胖真的認不出來」、「藍衣是小胖？真的是小時了了，長大不得了，哈哈」、「小胖變大胖沒人認得出了喔」、「好小子，好小子，他們把我叫」、「年紀小小我的志氣高」，有人希望拍攝《好小子》續集，再見三兄弟合體，原PO表示：「有跟國哥聊到，好像可能性不大。」

結束《好小子》系列後，鐵三角各奔東西，擁有真功夫的左孝虎，長大後先轉幕後當武術指導，近年專心當外景導演，曾執導電視劇《光陰的故事》、本土劇《甘味人生》、《戲說台灣》、《炮仔聲》等，也與好友林佑星開酒吧；陳崇榮演出幾部喜劇後淡出螢光幕，成為電腦工程師，自己開店當老闆，曾上節目《康熙來了》，至於顏正國一度誤入岐途後重生，自導自演《角頭2：王者再起》等片，目前仍活躍戲劇圈。

▲左孝虎33歲奉子成婚。（圖／翻攝自左孝虎臉書）
▲左孝虎33歲奉子成婚，熱愛戲劇的他，現在是電視劇導演。（圖／翻攝自左孝虎臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

草蜢隔30年同框老對手L.A. Boyz！掀回憶殺粉絲嗨了　跪求合作

鄧紫棋巡演傳出大走光！鏡頭一帶胸部嚇死粉絲　真相曝光讓人發笑

「地震女神」亞歷珊卓妲妲里奧被媽唸：露太多了　67萬人衝去IG看

徐若瑄曾捲王力宏風波！經紀人嚎啕大哭　李雲峰大動作發聲護妻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞