《好小子》阿國、小胖合體了！獨缺左孝虎 影迷認不出「他」
朱延平、張美君執導的功夫喜劇片《好小子》，1986年3月上映後捧紅12歲童星「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮和「小虎」左孝虎，並締造高票房，甚至紅到全亞洲，後來拍攝多部續集，成為6、7年級生心目中的經典國片，而今3位「好小子」各自在不同人生路上打拚，近日民眾巧遇顏正國和已經離開演藝圈的陳崇榮，網友直呼：「可惜少了一個...」、「認不出小胖」！
記者楊穎軒／綜合報導
網友在臉書社團「五六年級皇室耍廢團」發文寫下：「捕獲野生阿國跟小胖，缺小虎啊！」曝光的合照，可見顏正國穿著執導的《少年吔》T恤，身旁燒烤店老闆手搭著「小胖」陳崇榮的肩膀，好久不見的陳崇榮戴著粗框眼鏡，身材還是如印象中豐腴。
這張照片勾起不少老影迷回憶，吸引破萬人按讚，「小胖真的認不出來」、「藍衣是小胖？真的是小時了了，長大不得了，哈哈」、「小胖變大胖沒人認得出了喔」、「好小子，好小子，他們把我叫」、「年紀小小我的志氣高」，有人希望拍攝《好小子》續集，再見三兄弟合體，原PO表示：「有跟國哥聊到，好像可能性不大。」
結束《好小子》系列後，鐵三角各奔東西，擁有真功夫的左孝虎，長大後先轉幕後當武術指導，近年專心當外景導演，曾執導電視劇《光陰的故事》、本土劇《甘味人生》、《戲說台灣》、《炮仔聲》等，也與好友林佑星開酒吧；陳崇榮演出幾部喜劇後淡出螢光幕，成為電腦工程師，自己開店當老闆，曾上節目《康熙來了》，至於顏正國一度誤入岐途後重生，自導自演《角頭2：王者再起》等片，目前仍活躍戲劇圈。
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