《好小子》創台灣電影票房奇蹟！3兄弟阿國、小胖、小虎現況曝光

1986年上映的台灣經典功夫喜劇電影《好小子》由張美君和朱延平導演，主演包括顏正國（飾阿國）、左孝虎（飾小虎）和陳崇榮（飾小胖）。這部電影講述了3兄弟的冒險故事，幽默情節加上童星的武打片段，刷新80年代國片票房紀錄，也讓當時年僅12歲的3名演員紅遍亞洲。如今3人各奔東西，陳崇榮長大後淡出演藝圈，改當電腦工程師；左孝虎、顏正國則持續在演藝圈工作，轉往幕後發展，當起導演拍片。
《好小子》電影爆紅連拍10部 紅遍日韓、東南亞
電影《好小子》劇情講述年幼父母雙亡的3兄弟和爺爺隱居在深山之中，學得一身好功夫，某日因不小心放走爺爺的小雲雀，害怕被責罰逃下山找奶奶求救，卻意外被犯罪集團騙走，最後機智逃出還成功制伏嫌犯的故事。劇情在當時來說相當新穎，加上3名童星活靈活現的演出，成功挽救該時期低靡的國片票房，登上10大賣座國片第3名，更在日本、韓國及東南亞地區掀起熱潮。
飾演3兄弟顏正國、左孝虎、陳崇榮爆紅後更曾組童星團體「好小子」在演藝圈活動；隨後電影也陸續拍攝系列作品，在1990年推出第10集《好小子-遊俠兒》才宣告落幕。隨著電影風潮過去，3名童星也分道揚鑣，各自展開新生活。
顏正國曾犯罪入獄10年 洗心革面繼續拍戲、當導演
其中最有名的童星顏正國，在爆紅後曾一路走上歪路，於1996年至1998年之間犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，更因擄人案入獄服刑10年。直到2012年出獄後，顏正國才洗心革面，繼續回歸演藝圈工作；除了參與電影演出外，顏正國也當起導演，在2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，創下1.27億元台幣票房。
目前49歲的顏正國還參與了台灣歷史動畫電影《台灣三部曲》，該片由名導魏德聖統籌、編劇，還在拍攝階段，《首部曲：火焚之軀》預計於2025年底上映，顏正國在劇裡飾演郭懷一的角色。戲外的他則先後娶了兩任妻子，目前育有3子1女，家庭生活其樂融融。
左孝虎改當起導演、小胖退演藝圈當電腦工程師
左孝虎在《好小子》熱度過去後，也消失於大銀幕，中間陸續演過台劇《齊天大聖孫悟空》、《長男的媳婦》。後又轉而當起導演，接連執導過多部台灣經典鄉土劇、八點檔，包含《戲說台灣》、《甘味人生》、《黃金歲月》等，擅長拍攝外景及武術指導。50歲的左孝虎也在2006年結婚，與妻子生下1子；他更曾在2019年捲入詐欺案，被朋友指控拖欠酒吧工程款，但左孝虎出面否認，雙方之後也達成和解，不過左孝虎此後行事作風更為低調，鮮少再有照片曝光。
3兄弟中的「小胖」陳崇榮在《好小子》後也罕有作品推出，他於1991年拍攝連續劇《家有仙妻》，隨後就淡出演藝圈，繼續在學業上努力，最後當了電腦工程師，據傳也開了自己的店面。小胖還曾在2013年顏正國出獄後，與他合拍微電影《人生》，雙方再度取得聯繫；去年小胖也和顏正國在燒烤店聚餐，2人與老闆拍照留念，照片曝光勾起粉絲心中的回憶，紛紛希望左孝虎也可以出來合體，讓大家重溫《好小子》風光。
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電影《好小子》劇情講述年幼父母雙亡的3兄弟和爺爺隱居在深山之中，學得一身好功夫，某日因不小心放走爺爺的小雲雀，害怕被責罰逃下山找奶奶求救，卻意外被犯罪集團騙走，最後機智逃出還成功制伏嫌犯的故事。劇情在當時來說相當新穎，加上3名童星活靈活現的演出，成功挽救該時期低靡的國片票房，登上10大賣座國片第3名，更在日本、韓國及東南亞地區掀起熱潮。
飾演3兄弟顏正國、左孝虎、陳崇榮爆紅後更曾組童星團體「好小子」在演藝圈活動；隨後電影也陸續拍攝系列作品，在1990年推出第10集《好小子-遊俠兒》才宣告落幕。隨著電影風潮過去，3名童星也分道揚鑣，各自展開新生活。
顏正國曾犯罪入獄10年 洗心革面繼續拍戲、當導演
其中最有名的童星顏正國，在爆紅後曾一路走上歪路，於1996年至1998年之間犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，更因擄人案入獄服刑10年。直到2012年出獄後，顏正國才洗心革面，繼續回歸演藝圈工作；除了參與電影演出外，顏正國也當起導演，在2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，創下1.27億元台幣票房。
目前49歲的顏正國還參與了台灣歷史動畫電影《台灣三部曲》，該片由名導魏德聖統籌、編劇，還在拍攝階段，《首部曲：火焚之軀》預計於2025年底上映，顏正國在劇裡飾演郭懷一的角色。戲外的他則先後娶了兩任妻子，目前育有3子1女，家庭生活其樂融融。
左孝虎改當起導演、小胖退演藝圈當電腦工程師
左孝虎在《好小子》熱度過去後，也消失於大銀幕，中間陸續演過台劇《齊天大聖孫悟空》、《長男的媳婦》。後又轉而當起導演，接連執導過多部台灣經典鄉土劇、八點檔，包含《戲說台灣》、《甘味人生》、《黃金歲月》等，擅長拍攝外景及武術指導。50歲的左孝虎也在2006年結婚，與妻子生下1子；他更曾在2019年捲入詐欺案，被朋友指控拖欠酒吧工程款，但左孝虎出面否認，雙方之後也達成和解，不過左孝虎此後行事作風更為低調，鮮少再有照片曝光。
3兄弟中的「小胖」陳崇榮在《好小子》後也罕有作品推出，他於1991年拍攝連續劇《家有仙妻》，隨後就淡出演藝圈，繼續在學業上努力，最後當了電腦工程師，據傳也開了自己的店面。小胖還曾在2013年顏正國出獄後，與他合拍微電影《人生》，雙方再度取得聯繫；去年小胖也和顏正國在燒烤店聚餐，2人與老闆拍照留念，照片曝光勾起粉絲心中的回憶，紛紛希望左孝虎也可以出來合體，讓大家重溫《好小子》風光。