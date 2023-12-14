周海媚猝逝急救病歷外洩！私人資訊全都露　北京衛生部門出手了

《好小子》創奇蹟！阿國小虎小胖合體冒險　拯救80年代電影票房

▲80年代經典電影《好小子》在許多粉絲心中留下深刻的青春記憶，該片也在當時拯救了電影票房，左起為「阿國」顏正國、「小虎」左孝虎、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲80年代經典電影《好小子》在許多粉絲心中留下深刻的青春記憶，該片也在當時拯救了電影票房，左起為「阿國」顏正國、「小虎」左孝虎、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者楊慧玲／綜合報導

經典電影《好小子》主演「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮日前合體，引發許多6、7年級生網友回憶殺！《好小子》系列在1986年上映時就創下票房紀錄，3位可愛童星也陪伴觀眾們一起長大，不管是愛搗蛋又帶喜感的「小胖」陳崇榮，功夫底子扎實的左孝虎，或是4歲就入行、演技精湛的顏正國，都為觀眾帶來許多笑聲，也留下深刻的青春記憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《好小子》「小虎」左孝虎（左起）、「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲《好小子》「小虎」左孝虎（左起）、「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮。（圖／翻攝自豆瓣電影）
《好小子》描述父母雙亡的3兄弟阿國、小虎與小胖，由隱居在深山的祖父撫養長大，並培訓他們武打功夫，有一天小子們闖禍後決定下山找祖母求救，也開啟3人一連串有趣冒險的旅程。該片在當時低迷的國片市場造成轟動，登上當年十大賣座國片第3名，同時也打入國際市場，在日本、韓國及東南亞地區掀起熱潮。1990年代西片《小鬼當家》以類似的童星主角離家冒險題材掀起全球熱潮，也有部分《好小子》死忠粉絲們認為，《小鬼當家》是參考《好小子》這部經典之作。

3位童星長大後各自有發展，年紀最小的陳崇榮，在1990年拍攝完電視劇《家有仙妻》後淡出演藝圈，長大後投身電腦業，從事電腦工程師，還自己開了一家店。2013年在顏正國邀請下，曾飾演好兄弟的兩人在微電影《人生》同框演出，也讓人懷念不已。日前有網友在臉書社團「五六年級皇室耍廢團」發文，PO出陳崇榮與顏正國兩人在燒烤店的合體照片，吸引破萬人按讚。

▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）和店家老闆留影。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）和店家老闆留影。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
左小虎則轉投電視圈，拍攝《俠客行》、《家有仙妻》、《長男的媳婦》、《齊天大聖孫悟空》等電視劇，在接近30歲年齡關卡時，他又投入幕後轉當武術指導，並當起導演，陸續執導過《炮仔聲》、《戲說台灣》、《黃金歲月》等本土劇。

顏正國則在國中時期誤入歧途，曾數度休學、更染上毒癮，犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，並因擄人勒贖案坐牢11年，於2012年假釋獲准。出獄後他浪子回頭金不換，從事書法教學，也積極公益活動，並因此重返演藝圈自導自演公益電影《如果》；2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達1.27億元台幣，開啟自己的第二人生。

▲顏正國出席失智老人基金會活動，鼓勵民眾「看電影是與長者最好的互動方式」。（圖／天主教失智老人基金會提供）
▲顏正國曾誤入歧途後，出獄積極做公益，並重返演藝圈執導筒。（圖／天主教失智老人基金會提供）

《好小子》阿國、小胖合體了！獨缺左孝虎　影迷認不出「他」

「好小子」阿國、小胖罕合體！3人近況曝光　他曾坐牢11年

陳盈潔入獄！顏正國犯重罪被拔金馬影帝入圍資格　李銘順也蹲過牢

顏正國遭爆「27歲前不識字」　拍《油麻菜籽》全靠父母死背台詞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞