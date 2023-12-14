《好小子》創奇蹟！阿國小虎小胖合體冒險 拯救80年代電影票房
經典電影《好小子》主演「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮日前合體，引發許多6、7年級生網友回憶殺！《好小子》系列在1986年上映時就創下票房紀錄，3位可愛童星也陪伴觀眾們一起長大，不管是愛搗蛋又帶喜感的「小胖」陳崇榮，功夫底子扎實的左孝虎，或是4歲就入行、演技精湛的顏正國，都為觀眾帶來許多笑聲，也留下深刻的青春記憶。
記者楊慧玲／綜合報導
《好小子》描述父母雙亡的3兄弟阿國、小虎與小胖，由隱居在深山的祖父撫養長大，並培訓他們武打功夫，有一天小子們闖禍後決定下山找祖母求救，也開啟3人一連串有趣冒險的旅程。該片在當時低迷的國片市場造成轟動，登上當年十大賣座國片第3名，同時也打入國際市場，在日本、韓國及東南亞地區掀起熱潮。1990年代西片《小鬼當家》以類似的童星主角離家冒險題材掀起全球熱潮，也有部分《好小子》死忠粉絲們認為，《小鬼當家》是參考《好小子》這部經典之作。
3位童星長大後各自有發展，年紀最小的陳崇榮，在1990年拍攝完電視劇《家有仙妻》後淡出演藝圈，長大後投身電腦業，從事電腦工程師，還自己開了一家店。2013年在顏正國邀請下，曾飾演好兄弟的兩人在微電影《人生》同框演出，也讓人懷念不已。日前有網友在臉書社團「五六年級皇室耍廢團」發文，PO出陳崇榮與顏正國兩人在燒烤店的合體照片，吸引破萬人按讚。
左小虎則轉投電視圈，拍攝《俠客行》、《家有仙妻》、《長男的媳婦》、《齊天大聖孫悟空》等電視劇，在接近30歲年齡關卡時，他又投入幕後轉當武術指導，並當起導演，陸續執導過《炮仔聲》、《戲說台灣》、《黃金歲月》等本土劇。
顏正國則在國中時期誤入歧途，曾數度休學、更染上毒癮，犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，並因擄人勒贖案坐牢11年，於2012年假釋獲准。出獄後他浪子回頭金不換，從事書法教學，也積極公益活動，並因此重返演藝圈自導自演公益電影《如果》；2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達1.27億元台幣，開啟自己的第二人生。