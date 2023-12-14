2024 Pantone 年度代表色「Peach Fuzz」 3蜜桃居家裝潢風格推薦
全球色彩權威品牌Pantone彩通公布2024年的代表色－「Peach Fuzz 柔和蜜桃（色票號碼：13-1023）」。這款如同午後陽光的溫柔暖意的蜜桃色，象徵著同理且療癒人心。專家分享可將「Peach Fuzz」運用在油漆牆面、家居軟裝等，並推薦3款「Peach Fuzz」居家裝潢風格。
記者徐銘穗/綜合報導
「Peach Fuzz 柔和蜜桃」優雅而溫暖的粉嫩色彩撫慰了過去一年的辛勞，療癒彼此疲憊的心靈，視覺效果相當清新討喜，一公布後就引起熱論。21世紀不動產企劃研究室建議，可將「Peach Fuzz」運用在油漆牆面、家居軟裝，如窗簾、沙發、抱枕等，甚至成為特色圖案的一部分。
21世紀不動產分享3款適合用在家居色調的Pantone官方推薦代表色調色盤，不妨以此為靈感，為2024年打造舒適迷人的Peach Fuzz家居時光吧。
1.醉人時光Libations
以PANTONE色中各種名稱與酒相關的色系打造的調色盤，包括了以義大利烈酒Marsala為名的迷人紅棕色、以杏桃白蘭地為名的煙燻粉色Brandied Apricot、以法國知名的甜白葡萄酒Sauterne為名的芥末黃色等等，與Peach Fuzz柔和蜜桃色交織出恍如杯觥交錯的迷人光影。
2.趣味富饒Flavor-Full
以咖棕色系以及橄欖綠草綠為底的大地色調為主加入幾抹黃綠色、桃紅色、霧霾藍色，打造出具有歡樂氛圍的調色盤，運用在家居中更帶有濃濃的復古時髦韻味。
3.蜜桃漸層Peach Plethora
以各種漸層粉橘、蜜桃色、粉裸色打造更加甜膩溫柔的近似色調色盤，為寒冷的冬日注入療癒與活力。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱補充，「Peach Fuzz 」與其他色彩相容性極高，可與灰色、白色、甚至深色系的家具搭配，能打破單一調性，營造出更豐富層次感的家居氛圍。讓這款溫柔療癒的色彩成為家中主角，編織出色彩夢幻的畫卷，散發無窮的溫暖與愛意。