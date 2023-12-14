台北5000萬2房誰在買！他揭1關鍵　北市12區2024單價全面漲破百萬

2024 Pantone 年度代表色「Peach Fuzz」　3蜜桃居家裝潢風格推薦

▲2024 Pantone代表色「Peach Fuzz」柔和蜜桃（色票號碼：13-1023），專家分享3絕美居家風格推薦。（圖／21世紀不動產提供）
▲2024 Pantone代表色「Peach Fuzz」柔和蜜桃（色票號碼：13-1023），專家分享3絕美居家風格推薦。（圖／21世紀不動產提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全球色彩權威品牌Pantone彩通公布2024年的代表色－「Peach Fuzz 柔和蜜桃（色票號碼：13-1023）」。這款如同午後陽光的溫柔暖意的蜜桃色，象徵著同理且療癒人心。專家分享可將「Peach Fuzz」運用在油漆牆面、家居軟裝等，並推薦3款「Peach Fuzz」居家裝潢風格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Peach Fuzz 柔和蜜桃」優雅而溫暖的粉嫩色彩撫慰了過去一年的辛勞，療癒彼此疲憊的心靈，視覺效果相當清新討喜，一公布後就引起熱論。21世紀不動產企劃研究室建議，可將「Peach Fuzz」運用在油漆牆面、家居軟裝，如窗簾、沙發、抱枕等，甚至成為特色圖案的一部分。

▲「Peach Fuzz」如同午後陽光的溫柔暖意的蜜桃色，象徵著同理且療癒人心。（圖／21世紀不動產提供）
▲「Peach Fuzz」如同午後陽光的溫柔暖意的蜜桃色，象徵著同理且療癒人心。（圖／21世紀不動產提供）
21世紀不動產分享3款適合用在家居色調的Pantone官方推薦代表色調色盤，不妨以此為靈感，為2024年打造舒適迷人的Peach Fuzz家居時光吧。

1.醉人時光Libations

以PANTONE色中各種名稱與酒相關的色系打造的調色盤，包括了以義大利烈酒Marsala為名的迷人紅棕色、以杏桃白蘭地為名的煙燻粉色Brandied Apricot、以法國知名的甜白葡萄酒Sauterne為名的芥末黃色等等，與Peach Fuzz柔和蜜桃色交織出恍如杯觥交錯的迷人光影。

▲醉人時光Libations調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
▲醉人時光Libations調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
2.趣味富饒Flavor-Full

以咖棕色系以及橄欖綠草綠為底的大地色調為主加入幾抹黃綠色、桃紅色、霧霾藍色，打造出具有歡樂氛圍的調色盤，運用在家居中更帶有濃濃的復古時髦韻味。

▲趣味富饒Flavor-Full調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
▲趣味富饒Flavor-Full調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
3.蜜桃漸層Peach Plethora

以各種漸層粉橘、蜜桃色、粉裸色打造更加甜膩溫柔的近似色調色盤，為寒冷的冬日注入療癒與活力。

▲蜜桃漸層Peach Plethora調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
▲蜜桃漸層Peach Plethora調色盤。（圖／21世紀不動產提供）
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱補充，「Peach Fuzz 」與其他色彩相容性極高，可與灰色、白色、甚至深色系的家具搭配，能打破單一調性，營造出更豐富層次感的家居氛圍。讓這款溫柔療癒的色彩成為家中主角，編織出色彩夢幻的畫卷，散發無窮的溫暖與愛意。

▲「Peach Fuzz」與其他色彩相容性極高。（圖／21世紀不動產提供）
▲「Peach Fuzz」與其他色彩相容性極高。（圖／21世紀不動產提供）

小宅裝潢救星！這款「推拉門」超美卻有致命缺點　一文掌握優缺點

10年之後必後悔！新家裝潢「最雷物件」是它　苦主認了：自找麻煩

年底裝潢修繕漲價20%！「這4類」師傅最難請　工期拖長3個月

買房送裝潢他超心動！但須搭配「機械車位」　過來人苦勸：不值得

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞