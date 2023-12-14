1便宜好物「免刷」滅茶垢消異味！磁磚縫都啵亮 保溫瓶1材質別試
茶壺、杯具裡髒髒的茶垢、咖啡垢該怎麼清潔？達人分享使用便宜又萬能的「過碳酸鈉」，免刷就能輕鬆去除茶垢、消除異味，甚至連浴室蓮蓬頭、磁磚縫、鍋子及衣物髒污都能搞定，簡直是居家神幫手。不過，有過來人示警，有「塗層」的保溫瓶等用具不適用「過碳酸鈉」清潔，塗層會掉光光。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團，分享懶人清潔術，使用「過碳酸鈉」清茶壺中因為泡茶而留下的茶垢，只要一匙過碳酸鈉加上溫熱水倒進臉盆，把茶壺泡在裡面兩小時，不用費力刷洗就能搞定。
萬用清潔神物「過碳酸鈉」清潔法引發討論，全場都點頭「超神」！紛紛加碼自己的延伸使用，不只清馬克杯的咖啡漬、茶漬，連白鞋、抽油煙機和爐台、磁磚縫，及康寧鍋鍋底清潔都好用，通通啵亮還免刷。
不過，有過來人提醒，千萬不要用過碳酸鈉來清潔有塗層的用具，「那個我用來洗我的不銹鋼抗污塗層保溫杯，結果塗層都掉了，這慘案給你們參考」、「過碳酸鈉不適用塗層及鋁合金類型」。
家事達人陳映如也經常在臉書粉專，分享「過碳酸鈉」清蓮蓬頭、馬克杯、牙刷杯等清潔前後對照。至於哪裡買得到「過碳酸鈉」呢？陳映如指出，一般化工行、賣場或者網路都能買到，但名稱可能是「活氧漂白粉」、「氧系漂白粉」等，強調只要成分是過碳酸鈉的即可。