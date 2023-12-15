產地直送！Cophi從世界源頭到台灣店頭　用心交付每杯好咖啡

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放眼臺灣和全世界的咖啡豆業者，統一Cophi堪稱「異數」，過去幾年來，團隊深入巴西、哥倫比亞、衣索比亞、瓜地馬拉等地，親訪世界各大咖啡產區、咖啡豆交易所，和第一線咖啡農共同杯測，就是為了取得最佳的咖啡豆原料。
除了到產區了解咖啡栽種狀況、選擇需要的豆子，從決定採購到出船前，產地會提供「裝運前樣品PSS（pre-shipment sample）」讓Cophi團隊的杯測師先做杯測、確認咖啡豆的風味、品質等因子，與Cophi團隊採購要求的標準一致，才能裝運上船。
Cophi的生豆抵達臺灣後，會先儲存在港口附近恆溫、恆濕的倉儲空間，並於報關進口前抽樣檢驗411項農藥殘留；接著進行杯測，以確認咖啡豆未在運送途中產生變異，才展開烘焙等後製流程；交給客戶的熟豆也會每年檢驗赭麴毒素A，並自行加嚴管理丙烯醯胺，確保產品安全無虞，這樣自律的用心，就是為了給客戶食安的保證。
組建咖啡菁英團隊 「顧問式服務」獲百年品牌青睞
對團隊而言，Cophi這個品牌不只是販售咖啡豆，除了研發人員有咖啡知識的高度專業，Cophi團隊的業務與行銷團隊也都有咖啡相關的國際咖啡證照─其中，Cophi團隊有一群「咖啡品質鑑定師CQI Q Grader」為咖啡風味與品質進行把關，該證照由咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，CQI）核發，是當今最具代表性的咖啡品質鑑定認證。
為了給予客戶最全方位的咖啡顧問服務，Cophi團隊還會偕同內部研發人員、咖啡師等團隊，和客戶並肩調整咖啡機器、測試校準出符合客戶需求的咖啡風味；還能幫助客戶人員培訓、甚至擬訂行銷策略──從生豆、烘焙到萃取，團隊能給予咖啡相關的建議，並以厚實的專業，做到全方位的「顧問式服務」。
拆解「顧問式服務」背後蘊含的努力，統一Cophi團隊以和東客麵包DONQ的合作為例，為了端出一杯符合日本人偏好的咖啡風味，Cophi團隊精心設計合適的品項提案，在東客高層仔細品評後，也對具有堅果甜感與焦糖香氣的咖啡飲品深感滿意。
2023年第一季，統一Cophi咖啡產品正式獲導入東客麵包DONQ，Cophi團隊也實際走訪DONQ全臺販售咖啡飲品的門市，為咖啡機設定飲品參數，並協助完成門市人員的教育訓練，以確保每一位夥伴都能夠做出一杯杯好喝且品質穩定的咖啡。
上千杯的風味測試 堅持與客戶共好
從大型連鎖體系、餐廳到巷弄裡的咖啡店，只要對經營咖啡事業有興趣，統一Cophi都會與客戶共同打造最符合客戶需求的咖啡飲品。
咖啡無疑地是很棒的搭餐飲品，在面對不同客戶的不同餐點，Cophi都能憑藉專業，提供建議的豆款並設計合適的風味──相信並選擇Cophi的客戶夥伴，包括宇治抹茶的新茶飲品牌「茶茶小王子」與破萬粉絲追蹤的「魚刺人雞蛋糕咖啡館」。
秉持著匠人精神在全球推廣正宗宇治抹茶的「茶茶小王子」找上了同樣對品質及風味高度要求的Cophi團隊，憑藉著彼此在所屬領域的專業與技術，共同合作開發適合搭配抹茶的咖啡飲品。
經過不間斷地測試、品評、調整比例及萃取方式，最後選出一款榮獲義大利IIAC金獎肯定的Cophi TW365咖啡豆，完美襯托出宇治抹茶風味。Cophi團隊也在客戶不斷展店的過程中，持續協助客戶設定及守護每一間分店的咖啡風味。
此外，臺灣在地破萬人追蹤的「魚刺人雞蛋糕咖啡館」從雞蛋糕餐車起家，正當他們想拓展搭配雞蛋糕的飲品時，也被Cophi的專業與服務打動。Cophi的顧問式服務除了協助客戶找出最適合搭配「魚刺人雞蛋糕」的咖啡口味，連美式與拿鐵分別要注意的出杯細節，也一一幫顧客設計完整的SOP。「魚刺人雞蛋糕咖啡館」從花蓮新城鄉七星潭分店起步，到接下來每一家分店，都放心交給Cophi來協助咖啡風味的設定，因為他們知道，哪怕只是一杯價格親民的咖啡，Cophi都會細心認真看待。
「與客戶共好」是Cophi團隊堅守的品牌精神，一杯看似簡單的咖啡，隱含一段不簡單的旅程，從前期的準備，到消費者手上的每一杯咖啡，Cophi透過全面把關與上千杯的風味測試，為的就是要成就最適合搭配客戶餐點的咖啡飲品。而客戶的信任與全面導入，就是對Cophi最大的肯定──統一Cophi團隊會持續與客戶夥伴一起努力，希望每一位消費者都能感受到Cophi的用心，也沉浸在咖啡的美好之中。