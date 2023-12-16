不用再買香香豆！4「低成本」妙招衣物自然添香 柑橘吃完皮別丟
冬天連日低溫、陰雨綿綿，濕冷的天氣讓衣服總是曬不乾，甚至飄散發霉般臭味。不少人洗衣服時喜歡加「香香豆」，讓衣服穿香水，但家事達人陳映如提醒，用香味掩蓋臭味，可能會讓衣服愈洗愈臭，沒解決真正問題，她也分享4「低成本」妙招讓衣物自然添香，柑橘吃完皮別丟。
記者徐銘穗/綜合報導
為何洗乾淨的衣物有臭味？陳映如指出，洗好的衣服仍有臭味有很多原因，例如運動完的衣服沒有立刻洗，會孳生細菌而發臭，若洗衣時清潔劑的量沒加足夠，也無法去除異味，而衣物上的髒污如果沒有完全去除，「久了也會產生味道」過量的洗劑殘量，可能也會因化學變化或是香味混在一起而變臭味。
除上述延遲清潔、不足等清潔步驟出錯原因外，陳映如表示，洗衣槽不乾淨以及衣物沒有徹底晾乾，也都是洗好衣物有臭味的可能原因。她說明，冬季或雨季時，室外濕度高，衣服曬在戶外「陰乾」，沒有完全乾燥會有類似霉味的悶臭味。陳映如也分享以下4秒招讓衣物自然添香：
1.洗衣時加一點茶樹精油
2.柑橘皮放洗衣袋中，和衣服一起放入乾衣機烘乾
3.柑橘皮乾燥後放入衣櫃
4.精油加水，混合後噴在衣服上
而洗好的衣服有臭味該怎麼辦？陳映如直言，只能重新再洗過，建議用衣物材質的最高水溫再洗一次，「去汙、清潔力都比較好」，洗衣時也可加小蘇打粉或一點茶樹精油，都可以幫助衣物去除臭味，而晾曬過程也得注意「完全乾燥」，建議若戶外曬1天沒乾，就改用乾衣機烘乾，或室內晾曬搭配風扇或除溼機等。