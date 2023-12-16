不用加小蘇打！花椰菜「簡單洗法」逼出菜蟲　莖部營養高千萬別丟

不用再買香香豆！4「低成本」妙招衣物自然添香　柑橘吃完皮別丟

▲現在不少人在洗衣服的時候都喜歡加香香豆，讓衣服洗完之後有芳香的味道。（圖／記者張嘉哲攝）
▲現在不少人在洗衣服的時候都喜歡加香香豆，讓衣服洗完之後有芳香的味道。（圖／記者張嘉哲攝）

記者徐銘穗/綜合報導

冬天連日低溫、陰雨綿綿，濕冷的天氣讓衣服總是曬不乾，甚至飄散發霉般臭味。不少人洗衣服時喜歡加「香香豆」，讓衣服穿香水，但家事達人陳映如提醒，用香味掩蓋臭味，可能會讓衣服愈洗愈臭，沒解決真正問題，她也分享4「低成本」妙招讓衣物自然添香，柑橘吃完皮別丟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為何洗乾淨的衣物有臭味？陳映如指出，洗好的衣服仍有臭味有很多原因，例如運動完的衣服沒有立刻洗，會孳生細菌而發臭，若洗衣時清潔劑的量沒加足夠，也無法去除異味，而衣物上的髒污如果沒有完全去除，「久了也會產生味道」過量的洗劑殘量，可能也會因化學變化或是香味混在一起而變臭味。

▲（圖／記者許若茵）
▲柑橘吃完皮別丟，可製清潔劑，也能讓衣物自然添香。（示意圖／記者許若茵）
除上述延遲清潔、不足等清潔步驟出錯原因外，陳映如表示，洗衣槽不乾淨以及衣物沒有徹底晾乾，也都是洗好衣物有臭味的可能原因。她說明，冬季或雨季時，室外濕度高，衣服曬在戶外「陰乾」，沒有完全乾燥會有類似霉味的悶臭味。陳映如也分享以下4秒招讓衣物自然添香：

1.洗衣時加一點茶樹精油

2.柑橘皮放洗衣袋中，和衣服一起放入乾衣機烘乾

3.柑橘皮乾燥後放入衣櫃

4.精油加水，混合後噴在衣服上

▲美國研究發現，若洗衣機3年沒清潔，含菌量高達70幾萬，是馬桶的500倍以上。可用家中常見的小蘇打粉清洗，1次花費不到10元（圖／信義家居提供）
▲衣服沒有完全乾燥會有類似霉味的悶臭味。（圖／信義家居提供）
而洗好的衣服有臭味該怎麼辦？陳映如直言，只能重新再洗過，建議用衣物材質的最高水溫再洗一次，「去汙、清潔力都比較好」，洗衣時也可加小蘇打粉或一點茶樹精油，都可以幫助衣物去除臭味，而晾曬過程也得注意「完全乾燥」，建議若戶外曬1天沒乾，就改用乾衣機烘乾，或室內晾曬搭配風扇或除溼機等。


洗衣服一堆人愛加香香豆！達人揭真相　「衣服越洗越臭」2關鍵曝

一堆人洗衣精憑感覺倒！達人親揭「最佳用量」　再加1物效果更好

阿嬤級水晶肥皂不只洗衣！改善落髮　卡「這裡」：蟑螂消失1個月

自助洗衣店數量越來越多！他困惑「收費明明很貴」　使用者曝苦衷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞