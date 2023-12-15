新店思覺失調男持啞鈴殺父　國民法官判處12年、監護處分3年

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法院審理期間，有傳喚鍾男身心科的主治醫師、鍾母以及鍾母友人等人前來調查，查知鍾男、鍾父均為思覺失調症患者，父子兩長期在家無法工作，經濟重擔全靠69歲的鍾母一肩扛起。鍾母不停為兒子求情是因生病才犯下大錯，鍾母哽咽求法官們網開一面「我只剩兒子了」。
被告鍾男在最後陳述時，以他僅記的片段描述案發過程。鍾說，他當天中午買錯便當口味，父親氣得直接把便當丟掉，他忍住沒跟父親吵架，之後衝出門被父親抱住不讓他走，因此爆發拉扯。
鍾男說，他回家後先將魚缸裡的魚放生，然後洗魚缸，趁他爸看電視徒手打他，見父親拿外套擋，改持啞鈴打，鍾父要他停手但他沒停手，看到父親頭破血流，原想把父親打成肉泥，但因為殘忍所以沒做，就茫然坐著陪爸爸，等著媽媽回來。
鍾強調，他可以容忍被打，這次是被「魔神仔」附身，不然他不會打死父親。
公訴檢察官建議合議庭，量刑區間在12年至16年間；鍾男辯護律師團建議，宣告監護處分5年，量刑8年。
審判長黃怡菁表示，合議庭依據鍾姓被告自白以及相關鑑定，認定鍾男為長期思覺失調症患者，案發時急性發作起了殺人犯意，確實有殺害直系血親尊親屬的犯行，考量鍾男罹病長達20年，案發時也處於症狀中，認知與現實判斷力有受損，無法控制，其犯罪手段非輕，再考量其生活狀況及鍾母、證人證述，沒有前科紀錄，犯案後面對司法，合議庭對鍾男做了一些有利認定，在檢察官求刑12年至16年間，量處12年。
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