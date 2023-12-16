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如何買房／柯文哲喊「1坪20萬」！政府來蓋　600萬能買台北30坪房

▲民眾黨總統候選人柯文哲日前上KP TV回答青年購屋政策，喊出「1坪20萬」政府來蓋，600萬就可買台北30坪房。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲民眾黨總統候選人柯文哲日前上KP TV回答青年購屋政策，喊出「1坪20萬」政府來蓋，600萬就可買台北30坪房。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周六推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。2024總統大選倒數24天，國民黨總統候選人侯友宜提「555購屋方案」，免頭款全額貸買1500萬房。對此，民眾黨總統候選人柯文哲日前則提出「1坪20萬」，由政府來蓋房，讓年輕人600萬就可買台北30坪房，政見掀起一波討論。但專家認為，基泰建設當初喊「1坪25萬」重蓋都被罵了，柯文哲提「1坪20萬」難度太高。

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柯文哲在13日上架的「KP TV」直播精華中，民眾黨新北市議員陳世軒提問對「藍綠推青年購屋政策」的看法。柯文哲批評，侯友宜提免頭款、賴清德則是把房貸從30年延長至40年，但他認為，不是說時間拉長、免頭款就不用還，砲轟：「笨蛋！問題在房價！」

▲基泰建設總經理馮先勉昨（11）到大直街現場與災民面對面會談。（圖／記者邱新博攝，2023.09.11）
▲基泰建設總經理馮先勉曾公開表示，25受災戶重建成本估2.475億元，換算1坪營造成本約25萬元，與外界預估的10億元差異太大而引發討論。（圖／記者邱新博攝，2023.09.11）
據內政部10月中公布2023第2季「房價所得比」，台北市依舊霸榜，以15.52倍奪冠，也就是相當台北人要不吃不喝15年又190天才能買房。全國則是9.82倍。

柯文哲認為，年輕人買不起房有兩重點因素，一是高房價、二是低薪。他說，雖然台灣沒比香港、上海高，但過去20年實質薪資只成長10%，房價變高，薪資實質成長不高，才無法負擔。

他表示，假設他是執政者，會先將捷運站周邊500公尺內的公地清出來，或是學校合併後閒置的土地，以「公地民建民營」方式，由政府來蓋房。至於房價，柯文哲說：「我認為（台北市）1坪20萬做得起來！如果在南部、外縣市14萬就做得起來！」強調「600萬買得起台北30坪房」。

柯文哲「1坪20萬」買房政見引發討論，不少人想起北市明倫社宅原址正是2013年廢校的明倫國小。也有不少人認為，就算「1坪20萬」真蓋得出來，「也是少部分人中樂透而已」，也有人反問柯文哲：「就問你8年台北市長怎麼不做？」

▲台北市大同區明倫社宅每月租金最高達4萬元，引起各界討論。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市大同區明倫社宅每月租金最高達4萬元，引起各界討論。（圖／NOWnews資料照）
近期全球多數國家平均建築成本大漲逾3成以上。今年9月，基泰建設（2538）北市大直街新建案「基泰大直」搞垮鄰房，當時基泰建設總經理馮先勉曾公開表示，25受災戶重建成本估2.475億元，換算1坪營造成本約25萬元，與外界預估的10億元差異太大而引發討論。

在台北蓋房，營造成本多少才合理？雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良先前受訪表示，因應全台營建成本飆升，缺工缺料情況下，每坪營建成本不含銷售費用、利潤及管理費用，早就比20萬還高了。

胡偉良指出，營造成本還會因基地規模而產生差異，以台北為例，建地面積150坪以下，不含地價的每坪建造成本約30萬；基地面積1000坪左右，建造成本約20-25萬；南部區域則會較北部相對來說便宜2-3萬/坪。


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