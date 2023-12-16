台北馬拉松明起跑！受傷該冰敷還是熱敷　復健科醫師一圖告訴你

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運動受傷到底該冰敷多久？侯鐘堡醫師表示，一般程度的傷害冰敷12-72小時，若受傷程度嚴重，是有可能要冰敷超過72小時，至於要冰敷到什麼時候，判斷原則皮膚溫度沒有升高，沒有腫脹，即可開始熱敷。此外，若有舊傷運動後出現小發炎，當天為冰敷，但原則上通常冰敷到當天晚上，睡覺後隔天開始又回復到慢性期，原則上才是進行熱敷。
侯鐘堡醫師解釋「熱敷」作用和原理
1 使局部的血管擴張，增進血液循環，幫助身體移除乳酸堆積，增加細胞的新陳代謝率。
2 增加軟組織的延展性及降低關節僵硬、降低肌肉痙攣。
3 減輕疼痛感、達到舒緩及放鬆情緒的作用。
4 真正組織的修復期，是在熱敷增加血液循環時。
「冰敷」的作用與原理
1 抑制傷害部位擴大，降低組織傷害。
2 使微血管收縮，消炎消腫。
3 降低神經活性，止痛。
醫師提醒，冰敷或熱敷每次約10～15分鐘為一療程，依受傷情況每日可冰敷或熱敷1-3次。急性嚴重受傷可每小時冰敷一次10-15分鐘。有些運動員需要快速消腫，或是傷勢很腫脹想要快點好，這時候就可以考慮使用冷熱交替敷，由熱開始，冷結束。
此外，日常小腿容易抽筋，以及跑步後小腿異常僵硬的人，該如何自我保養？除了拉筋、訓練對側肌肉、腳泡熱水等「物理性」的措施之外，侯鐘堡醫師認為也可以補充「鎂」，有些男性運動員，天生筋比較硬比較緊，通常這些人在運動比賽時，抽筋的機率也比較高。夏天馬拉松到後段21k時，常見許多人在路邊拉筋，或是腳抽筋到不能跑，情況嚴重甚至只能棄賽。過往的緊急處理方式，就是停下來慢慢走等肌肉舒緩，或是噴噴肌樂。但國外的運動營養教科書，其實有建議對於運動中容易抽筋的運動員，可以加強鎂的補充。
會出現這樣的狀況，其原因可能與日常肌肉、血液內的鎂濃度不足有關。運動時因為大量排汗，增加鎂的排出，造成體內鎂不足。由於鎂離子主要儲存在細胞內，當身體出現鎂缺乏時，也不一定會反應在抽血檢驗上。因此需要提早使用讓細胞內鎂離子濃度穩定。