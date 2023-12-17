黎智英案開審！港府是否干涉司法受矚　分析：北京有意判終身監禁

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港迄今以國安法為名逮捕近300人，其中黎智英案受到國際高度關注，因蘋果日報創辦人的被捕象徵香港的新聞自由與政治異議受迫害，黎智英至今遭關押已逾3年，本案也經三度延宕，審期更是從40天延長至80天，預計全案將審理至2024年春天，再於秋天宣判。
本案交由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，並於18日在香港西九龍法院開審。國際社會普遍關注黎智英是否能獲得公正審訊，因為這意味著香港法院能否獨立於北京進行裁決，不過當天港府也將加派大批警力戒備，並警告公眾不要意圖滋擾審訊。
《衛報》指出引述「人權觀察」（Human Rights Watch）組織亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）的說法稱，黎智英的審判嚴重違反了「公平審判權」精神，例如三名審判法官都是由港府指定，黎智英要求選擇自己的律師也被拒絕，「北京似乎有意將這名最有影響力的異議份子關押多年，甚至是有生之年。」
美國喬治城大學亞洲法律中心執行主任克洛格（Thomas Kellogg）也向《金融時報》表示，黎智英被認為是北京名單上的頭號人物，這場審判的目的相當清楚，那就是讓他「餘生都關在牢裡。」
《美聯社》則指出，喬治城大學（Georgetown University）學者黎恩灝（Eric Lai）認為本案將成為香港法官未來的重要判例，因為這場審判將決定法官如何區分「倡議」（advocacy）與違法的「共謀」（collusion）這兩項概念，「重要的是（人們）將觀察法院如何將普通的海外倡議活動，定義為犯罪。」