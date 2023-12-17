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黎智英案開審！港府是否干涉司法受矚　分析：北京有意判終身監禁

▲壹傳媒集團創辦人黎智英遭控「勾結境外勢力」等罪，涉嫌違反《香港國安法》。（圖／美聯社／達志影像）
▲壹傳媒集團創辦人黎智英遭控「勾結境外勢力」等罪，涉嫌違反《香港國安法》。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英遭控「勾結境外勢力」等罪，涉嫌違反《香港國安法》，這起原訂於去年9月開審的案件經多次延宕，將於明（12/18）開審。這起案件被認為是香港言論自由遭侵蝕的重要轉折，除了國際媒體高度關注外，分析也認為76歲的黎智英難逃「餘生都關在牢裡」的結局。

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香港壹傳媒創辦人黎智英是2020年7月《香港國安法》實施後，第一個遭指控「勾結外國危害國安」與「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」的被告。此外，他和蘋果日報3間公司也共同被指控「串謀刊印煽動刊物」與「串謀勾結外國勢力危害國安」罪嫌，法條寫定若「罪行重大」可判刑10年，黎智英最高恐遭判終身監禁。

▲黎智英在香港赤柱監獄，進行每天50分鐘的放風。（美聯社）
▲黎智英在香港赤柱監獄，進行每天50分鐘的放風。（美聯社）
香港迄今以國安法為名逮捕近300人，其中黎智英案受到國際高度關注，因蘋果日報創辦人的被捕象徵香港的新聞自由與政治異議受迫害，黎智英至今遭關押已逾3年，本案也經三度延宕，審期更是從40天延長至80天，預計全案將審理至2024年春天，再於秋天宣判。

本案交由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，並於18日在香港西九龍法院開審。國際社會普遍關注黎智英是否能獲得公正審訊，因為這意味著香港法院能否獨立於北京進行裁決，不過當天港府也將加派大批警力戒備，並警告公眾不要意圖滋擾審訊。

《衛報》指出引述「人權觀察」（Human Rights Watch）組織亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）的說法稱，黎智英的審判嚴重違反了「公平審判權」精神，例如三名審判法官都是由港府指定，黎智英要求選擇自己的律師也被拒絕，「北京似乎有意將這名最有影響力的異議份子關押多年，甚至是有生之年。」

美國喬治城大學亞洲法律中心執行主任克洛格（Thomas Kellogg）也向《金融時報》表示，黎智英被認為是北京名單上的頭號人物，這場審判的目的相當清楚，那就是讓他「餘生都關在牢裡。」

《美聯社》則指出，喬治城大學（Georgetown University）學者黎恩灝（Eric Lai）認為本案將成為香港法官未來的重要判例，因為這場審判將決定法官如何區分「倡議」（advocacy）與違法的「共謀」（collusion）這兩項概念，「重要的是（人們）將觀察法院如何將普通的海外倡議活動，定義為犯罪。」

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