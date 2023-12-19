幣圈注意了！金管會明年金檢重點公開　25家虛擬資產交易平台入列

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於明年金檢重點，各業別合計共96項，較去年多了3項，並以「公司治理」、「防制詐騙」、「金融消費者權益保護」、「不動產授信風險管理」、「資通安全（含雲端服務業者資訊安全）」及「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）」等議題列為特別關注領域，其中金融消費者權益保護部分，包含個人資料保護、身心障礙者及高齡客戶權益保護、理專銷售作業控管。
針對外界關注的議題，在防制詐騙部分，金管會表示，本國銀行、信用合作社、證券商及投信公司已新增相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。同時，明年金檢也新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，並增列其與洗錢防制相關的檢查重點。
在金管會監理重點部分，為加強消費者保護，本國銀行金檢則新增對理專有無銷售未經本會核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用的資料保護。同時，本國銀行及投信亦新增納入自動化工具提供證券投資顧問服務執行情形，即機器人理財。為強化資通安全管理，信用合作社、壽險公司及產險公司新增資通系統與服務供應鏈之風險管理等。
至於各業別其他修訂項目，金管會表示，包含國外投資限額之控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業之定期查核，如對委託雲端服務業者處理之資訊安全及風險管控措施，還有辦理保證及承銷商業本票業務的利率定價作業、保險商品費率檢測調整的執行情形等。