78歲老人家便秘難解！多重用藥＋保健品讓「鈣」過量惹禍

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藥師公會全聯會常務監事李懿軒指出，先前有一位78歲的老伯伯，本身有高血壓、心絞痛、慢性關節疼痛等病史，且便秘問題持續多年，雖服用滲透壓型、刺激型瀉劑，以及消化酵素、益生菌治療，但伯伯覺得效果並不好，因此到藥局詢問有沒有其他益生菌或保健食品，幫他更有效緩解便秘。
李懿軒說，當時先回顧了伯伯的用藥情況與日常生活飲食，發現伯伯同時使用多種藥物，包括3種口服止痛藥、1種外用止痛藥、治療胃潰瘍的氫離子阻斷劑、控制血壓的鈣離子阻斷劑等，且每天早上會吃2顆600毫克的鈣片與1顆含鈣的綜合性維他命。
經藥師計算，伯伯每天早上就通過鈣片攝取1200毫克的鈣，再加上綜合性維他命的200毫克，早上就吃了1400毫克的鈣，遠超過每日建議攝取量的1000毫克。李懿軒說，腸道每天能吸收的鈣質是有限的，鈣又是容易「堆積」的礦物質，當身體無法吸收、出現堆積，就會影響腸道蠕動。
此外，李懿軒說，伯伯的其他用藥也讓鈣質影響腸道的問題更嚴重，因為氫離子阻斷劑會抑制胃酸分泌、導致鈣片的溶解率受影響，更不容易吸收，長期吃鈣片又會反過來導致胃部很難維持酸度，影響蛋白質吸收，並造成腹漲問題，長期容易有胃幽門桿菌。
李懿軒表示，如果正常飲食，應該都不用再吃鈣片才對，即使有擔憂，含鈣綜合性維他命裡也有200毫克的鈣，所以後來先建議伯伯暫時停止攝取鈣片2週，再加上補充充足水分、多運動，伯伯的排便情況有改善一些、解便時也比較不會那麼乾硬。