獨／萬里「賴皮寮」龍脈圖曝！風水老師抖拆屋對賴清德選總統影響
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建風波不斷，繼Google打卡地標被改為「賴皮寮」，爆有特勤站哨、幫忙清掃後，前立委邱毅昨（19）再加碼爆料，指賴老家是「隱藏的龍穴」，還說「賴清德的龍身在這裡不能拆，拆了總統夢就沒了」。對此，《NOWnews今日新聞》電訪最早曝光賴清德老家藏「龍脈」的風水老師林進來，一探賴老家拆除是否會破壞風水，及對賴清德「總統夢」的影響有多大。
記者徐銘穗/綜合報導
邱毅昨在YouTube頻道「Bit King比特王出任務」直播中，曝光賴清德老家空拍畫面，指賴清德老家是塊風水寶地，84號獨棟是龍頭，加上後面違建形似一條龍，一旁還有養了錦鯉的人造小河，強調說：「這區說實話是隱藏的龍穴，賴清德的龍身在這裡，所以不能夠拆，拆了龍身就破了，若龍身破了總統夢就沒了。」
賴清德老家真是「龍脈」風水寶地嗎？《NOWnews今日新聞》電訪最早公開說賴清德老家有龍脈的風水老師林進來，他表示賴清德老家真有龍脈，且不只一條，老家是其出生地，也就是「陽宅」，陽宅影響本身，賴老家背靠山，說明他出外有貴人相挺，處事自動自發、刻苦耐勞，但個性固執，有自己的原則，容易得罪他人。
至於老家拆了會影響賴清德的「總統夢」嗎？林進來笑說，陽宅影響現世的人，陰宅才是影響下一代，而賴清德在老家出生，「格局已定」，就算賴清德老家還擺有祖先牌位祭拜，「拆了影響也不大」。林進來說明，賴清德出生的老家風水好，父親祖瑩也是難得的風水寶地，輔以面相「上中下庭都飽滿」，綜合考量是2024總統大選3位候選人中「最好的」。