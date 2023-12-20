統神已是三寶爸！規劃「留每人1棟房＋500萬」　鄉民驚：根本慈父

獨／萬里「賴皮寮」龍脈圖曝！風水老師抖拆屋對賴清德選總統影響

▲前立委邱毅爆料指賴清德萬里老家有「龍脈」，怕影響風水才不願拆除。（圖／翻攝Google地圖）
▲前立委邱毅爆料指賴清德萬里老家有「龍脈」，怕影響風水才不願拆除。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建風波不斷，繼Google打卡地標被改為「賴皮寮」，爆有特勤站哨、幫忙清掃後，前立委邱毅昨（19）再加碼爆料，指賴老家是「隱藏的龍穴」，還說「賴清德的龍身在這裡不能拆，拆了總統夢就沒了」。對此，《NOWnews今日新聞》電訪最早曝光賴清德老家藏「龍脈」的風水老師林進來，一探賴老家拆除是否會破壞風水，及對賴清德「總統夢」的影響有多大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱毅昨在YouTube頻道「Bit King比特王出任務」直播中，曝光賴清德老家空拍畫面，指賴清德老家是塊風水寶地，84號獨棟是龍頭，加上後面違建形似一條龍，一旁還有養了錦鯉的人造小河，強調說：「這區說實話是隱藏的龍穴，賴清德的龍身在這裡，所以不能夠拆，拆了龍身就破了，若龍身破了總統夢就沒了。」

賴清德老家真是「龍脈」風水寶地嗎？《NOWnews今日新聞》電訪最早公開說賴清德老家有龍脈的風水老師林進來，他表示賴清德老家真有龍脈，且不只一條，老家是其出生地，也就是「陽宅」，陽宅影響本身，賴老家背靠山，說明他出外有貴人相挺，處事自動自發、刻苦耐勞，但個性固執，有自己的原則，容易得罪他人

▲賴清德老家風水格局。（圖／翻攝昊天書院網站）
▲賴清德老家風水格局。（圖／翻攝昊天書院網站）
至於老家拆了會影響賴清德的「總統夢」嗎？林進來笑說，陽宅影響現世的人，陰宅才是影響下一代，而賴清德在老家出生，「格局已定」，就算賴清德老家還擺有祖先牌位祭拜，「拆了影響也不大」。林進來說明，賴清德出生的老家風水好，父親祖瑩也是難得的風水寶地，輔以面相「上中下庭都飽滿」，綜合考量是2024總統大選3位候選人中「最好的」。

賴清德老家違建爭議！新北市府認證違建　1原因不用拆：無關礦區

賴清德老家先不用拆！「台灣政客違建真相」公開　他超敢講被讚爆

鄭弘儀為賴清德老家違建哭了！柯文哲：違建不拆一定被打死

藍白頻攻賴清德老家！美麗島民調：侯康下滑　與賴蕭拉開差距

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞