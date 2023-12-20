中華職棒／樂天桃猿挑走兄弟陳柏豪！成為陳俊秀自由球員補償人選

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陳俊秀以3年超過3000萬以上的金額轉隊，由於他是A級球員，月薪73萬元，根據規章，樂天桃猿可以挑選年薪125％或他的年薪75 %加上25人名單外球員一位，並且補償人員不得拒絕，否則就將引退。過去中職有2020年楊瑞承在賴鴻誠轉戰樂天桃猿後，富邦悍將挑選234萬轉隊費和楊瑞承，作為補強賴鴻誠的代價，陳柏豪是史上第二例。
今年陳柏豪則是出賽只有4場，防禦率3.60並不理想，跟他一開始定位有些差距，陳柏豪生涯年是2020年出賽高達41場，1勝3敗，7中繼成功。
根據中職規章，樂天桃猿可以挑選球員加金錢，或是只用金錢補償，但最後樂天確定要補投手，陳柏豪可中繼、先發，都能補上缺口。
聯盟公告：
自由球員轉隊補償公告
原Rakuten球團陳俊秀選手於112年11月20日行使自由球員權利，112年12月11日與中信兄弟球團締結契約，Rakuten球團於今日(12/20)決定補償方式為部分轉隊費及指定選手之補償。
Rakuten球團指定補償選手為陳柏豪選手，自聯盟公告日起選手之契約關係移轉至Rakuten球團。中信兄弟球團另應支付Rakuten球團轉隊費為陳俊秀選手112年度薪資總額之75%(未稅)。所有補償按規定應於113年1月22日前完成。
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