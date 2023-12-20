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中華職棒／樂天桃猿挑走兄弟陳柏豪！成為陳俊秀自由球員補償人選

▲中信兄弟投手陳柏豪被樂天桃猿挑中，成為陳俊秀自由球員補償人選。（圖／中信兄弟球團提供）
▲中信兄弟投手陳柏豪被樂天桃猿挑中，成為陳俊秀自由球員補償人選。（圖／中信兄弟球團提供）

記者吳政紘/台北報導

中華職棒樂天桃猿今（20）日挑選中信兄弟25人名單外球員，由於兄弟在季外已經簽下自由球員陳俊秀，因此樂天可以選擇補償125％年薪（約1095萬）或是人員加上金錢補償，最後樂天選擇657萬元及拿到1名球員，就是兄弟的陳柏豪投手。

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24歲的陳柏豪畢業於西苑高中，也是在2017年季中選秀會被中信兄弟以第三指名選進，而他球速可飆到150公里以上，並且去年曾6次先發，3勝3敗，防禦率2.39。

陳俊秀以3年超過3000萬以上的金額轉隊，由於他是A級球員，月薪73萬元，根據規章，樂天桃猿可以挑選年薪125％或他的年薪75 %加上25人名單外球員一位，並且補償人員不得拒絕，否則就將引退。過去中職有2020年楊瑞承在賴鴻誠轉戰樂天桃猿後，富邦悍將挑選234萬轉隊費和楊瑞承，作為補強賴鴻誠的代價，陳柏豪是史上第二例。

今年陳柏豪則是出賽只有4場，防禦率3.60並不理想，跟他一開始定位有些差距，陳柏豪生涯年是2020年出賽高達41場，1勝3敗，7中繼成功。

根據中職規章，樂天桃猿可以挑選球員加金錢，或是只用金錢補償，但最後樂天確定要補投手，陳柏豪可中繼、先發，都能補上缺口。

聯盟公告：

自由球員轉隊補償公告

原Rakuten球團陳俊秀選手於112年11月20日行使自由球員權利，112年12月11日與中信兄弟球團締結契約，Rakuten球團於今日(12/20)決定補償方式為部分轉隊費及指定選手之補償。

Rakuten球團指定補償選手為陳柏豪選手，自聯盟公告日起選手之契約關係移轉至Rakuten球團。中信兄弟球團另應支付Rakuten球團轉隊費為陳俊秀選手112年度薪資總額之75%(未稅)。所有補償按規定應於113年1月22日前完成。

▲臨危授命的中信兄弟投手陳柏豪。（圖／中信兄弟球團提供）
▲臨危授命的中信兄弟投手陳柏豪。（圖／中信兄弟球團提供）
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