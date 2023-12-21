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大巨蛋鼠患！最強捕鼠神器5秒「不見血」滅鼠　老鼠最怕4味道公開

▲台北大巨蛋爆鼠患危機，觀眾席、地下室都被目擊有老鼠，甚至已有電纜遭咬斷。（圖／翻攝顏若芳臉書）
▲台北大巨蛋爆鼠患危機，觀眾席、地下室都被目擊有老鼠，甚至已有電纜遭咬斷。（圖／翻攝顏若芳臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台北大巨蛋近期因舉行棒球亞錦賽成焦點，剛啟用不久的全新場館卻爆出「鼠患危機」，觀眾席、地下室都被目擊老鼠出沒，甚至已有電纜遭咬斷。冬天是老鼠出沒的季節，大巨蛋鼠患改怎麼解？要如何不讓老鼠跑進你家？有害生物處理專家分享3天然驅鼠方法，不殺生超佛系，若想一勞永逸滅鼠，還有最強捕鼠神器，5秒「不見血」消滅老鼠。

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不少人怕老鼠，更不敢殺死老鼠，社群上常見「老鼠會自己離開嗎？」、「有沒有不需要殺死老鼠的驅鼠方法？」等求救文，有害生物處理公司「福來朗」表示，一般來說，如果一個區域能提供充足的食物、水和隱蔽的棲息地，老鼠通常不會自行離開。福來朗也提供以下3個實用的天然驅鼠方法：

1.刺鼻植物味
老鼠最怕什麼味道？靈敏的嗅覺是讓牠們易聞到食物，進而因味道跑入家裡的原因，但也是讓牠們更容易聞到討厭味道而驅離的主因，尤其使用刺激性較重的植物味道，像是常見的薄荷油，味道較刺激的辣椒、鼠見愁、艾草等隨手可得的植物，這些都是可以天然驅鼠方法，只要使用在牠們常活動的地方，沿著牆角孔洞放置，讓牠們聞到味道即可驅離。

▲老鼠嗅覺靈敏，薄荷是牠們最怕的味道之一。（圖／取自PhotoAC）
▲老鼠嗅覺靈敏，薄荷是牠們最怕的味道之一。（圖／取自PhotoAC）
2.用強光驅鼠
雖然對明亮物體會產生反應，但利用強力光束，搭配反覆按開關鍵，這令人不舒服的閃爍，也是可以讓老鼠自動逃離的辦法，尤其可以針對天花板上的夾層閣樓使用，讓牠們因為受不了而離去。

3.養隻喵星人
最天然驅鼠方法就是養老鼠的天敵，利用動物的天性與習性，就能讓老鼠畏懼，像是居住周遭有老鷹等會捕食老鼠的大型鳥類，或是居家選擇養貓或是蛇。

當居住環境充斥著這些老鼠天敵的味道，牠們就會膽小畏懼自動驅離，家裡就不再容易有老鼠，這也是很多家庭說最管用的天然驅鼠方法。

▲連日熱浪來襲，高溫屢屢飆破38°C，除了人類外出可能出現熱傷害中暑外，在家裡的寵物也可能會中暑。（圖／記者徐銘穗攝）
▲養隻喵星人，有貓貓鎮宅，老鼠不敢來。（圖／記者徐銘穗攝）
但若是環境中老鼠數量很多，或是想要更簡單更有效率的滅鼠方法，福來朗表示，可使用老鼠藥，而吃了藥的老鼠通常會往有光源水源的地方死去，在發現老鼠有取食藥劑時，可以多注意老鼠常活動範圍，或是光源水源處去找尋屍體。

若擔心找不到鼠屍，可運用「最強捕鼠神器」，其外觀仿鼠洞設計，可降低老鼠警覺性，並透過食物誘引老鼠鑽入，在觸發陷阱後會遭橡皮圈勒住，約5-10秒達到窒息死亡。使用捕鼠器老鼠受驚嚇會跳出捕鼠器，被橡皮圈勒住也無法跑遠，都會在捕鼠器附近發現老鼠屍體，而且不會見血。

▲最強捕鼠神器，號稱能讓老鼠5~10秒窒息死亡。（圖／截自福來朗YouTube）
▲最強捕鼠神器，號稱能讓老鼠5~10秒窒息死亡。（圖／截自福來朗YouTube）
叫修媒合平台「找師傅」也曾分享兩原則防鼠患，一是「別讓老鼠有得吃」，廚餘、剩食都要妥善處理，也要把家中食物全密封收好，避免老鼠破壞外袋偷吃，進而窩居進你家；二是「別讓老鼠有得躲」，如發現不明孔洞，可用矽利康、發泡劑等填補，天花板的夾層、庭院的雜草堆也都是防治鼠疫的重點區域。
 

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