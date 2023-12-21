寒流探6℃！幾度該開暖氣？醫喊「室內20℃別開」 溫差5℃易猝死
寒流來襲，天氣冷颼颼，低溫下探6℃，不少人家中暖氣設備已開啟，不過，胸腔內科暨重症醫學醫師指出，溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。至於幾度該開暖氣呢？醫師提醒，室內溫度超過20℃時不需要開暖氣，但出入室內外與不同房間時，務必要注意避免溫差過大。
記者徐銘穗/綜合報導
胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師先前在社群提醒，天冷猝死風險增加，但不是把室內或房內溫度升高就好，若冬季室溫經常保持在23°C 以上，依據研究描述「人可能逐漸反而會身疲力乏、容易頭暈腦漲」，主因是室內外溫差懸殊太大導致，從10°C以下極冷的戶外環境，突然進入23°C以上的溫暖室內空間， 不只身體難以適應，也容易因為溫差大而增加心血管疾病等風險。
「溫差，是要人命的！」黃軒指出，據研究溫差愈高死亡率愈高，若差距開始達到5°C以上將愈來愈危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。他提醒，室內溫度超過20℃不需要開暖氣，但要留意出入室內外與不同房間時的溫差問題。
那麼室內溫度要維持在幾度才合適？黃軒指出，65歲以上、慢性病等族群，建議室溫維持在18°C以上，並在夜晚睡覺時置放保暖衣物於身邊，心血管疾病患者在天冷之下血壓容易升高、血液濃稠度增加、增加猝死風險。慢性阻塞性肺病等肺部疾病族群，建議達9小時21°C，可減少呼吸症狀不易發作，尤其是在夜晚的房間內。而嬰幼兒在天冷時也可能發生嬰兒猝死症候群，建議室內溫度維持在16~20°C左右。