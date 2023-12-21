冬至「湯圓＋熱紅酒」微醺新吃法！煮法食譜全公開　祛寒過聖誕節

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而窩廚房總監Sabrina，則提出把台灣冬至必吃的湯圓，放入熱紅酒變成大人系「微醺湯圓」。這口味乍聽有點獵奇，不過Sabrina認為，加入肉桂、丁香、荳蔻等辛香料的熱紅酒，本身就是暖胃飲品，「搭配應景的芝麻湯圓，應該是吃膩了糖水或甜湯的新選擇。」
Sabrina還發現，熱紅酒的酒香可能會略重於湯圓內餡，但吃的時候藉由湯圓的甜味，可以稍微淡化紅酒的微酸澀，不失為寒冷冬至的禦寒好妙招。幫大家一次備齊「熱紅酒超簡單」煮法、「湯圓煮不破」秘訣、及「微醺湯圓」食譜，從冬至開心吃到聖誕節。
📌「熱紅酒」超簡單煮法
只要將紅酒與肉桂、肉豆蔻、丁香、八角等香料，與橘子、蘋果等水果、糖，全部加在一起，以小火煮個10分鐘就算完成；成功秘訣是「切忌煮沸大滾」喔。如果覺得準備眾多香料太麻煩，也可挑選市售的熱紅酒香料包，也很方便。
紅酒的挑選則以口味柔順、優雅順口的酒款即可，由於熱紅酒會因為加熱而放大口感，有的人認為「太有個性」的酒款，反而煮起來滋味變太雜。
📌「湯圓煮不破」秘訣
窩廚房總監Sabrina透露，「湯圓煮不破」的秘訣，就在於煮湯圓時把握「滾水下，小火煮」的原則，先以大火將水煮滾後，就可以直接下湯圓；等到湯圓浮上水面後，轉為小火繼續加熱，再等個 5～7 分鐘就可以關火；要把湯圓加入熱紅酒的話，記得煮好後還可先放入冷水中備用。
📌微醺「湯圓＋熱紅酒」
食材：桂冠芝麻湯圓、紅酒1/2瓶、蘋果1顆、柳橙1顆、蔓越莓15顆、肉桂棒2～3支、八角3顆、丁香3～4顆、肉荳蔻適量、砂糖80g
作法：
1、水滾加入芝麻小湯圓，浮起後撈出，放入冷開水備用
2、蘋果去籽切半圓片、柳橙橫切半圓片
3、蘋果、柳橙片交錯排入鍋中，加入蔓越莓、砂糖、香料，倒入紅酒後小火滾煮10分鐘；熄火加入芝麻小湯圓浸泡入味
4、放上橙片、小湯圓串，裝飾柳橙皮屑即完成
而不怕冷的民眾，則可嘗試冰的聖誕熱紅酒！大直NOKE忠泰樂生活的羅馬義式冰淇淋「Old Bridge」，把聖誕經典通通變成義式冰淇淋，除了有「聖誕麵包」Gelato 與「聖誕熱紅酒」Sorbet 兩款季節限定口味，還同步推出「提拉米蘇」Gelato及「洛神花」Sorbet義式冰淇淋冬季新品，即日起至12月底祭出「Double Dolci 雙杯甜蜜」優惠活動，凡購買個人小杯裝或脆皮甜筒，即享「第二杯半價」。
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