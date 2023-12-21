炎亞綸性侵案順利脫身！狂發IG敲響復出節奏「我在回來地球路上」
38歲炎亞綸（已改名吳秉孺）6月被前男友、抖音網紅耀樂爆料性醜聞，並告上法院，演藝事業全面停擺，隨著其中一件強制性交案因為罪嫌不足確定不起訴，他有逐漸重返大眾視線的跡象，不僅頻繁更新社交媒體，與粉絲互動，還宣布將以甜點店老闆的身分回歸，看似為全面復工試水溫。
記者楊穎軒／綜合報導
炎亞綸強制性交案8日確定不起訴，雖然拍攝、意圖散布不雅影片的部分仍被檢方依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴，他仍試著回到生活常軌，月初先更新近半年沒發文的IG，分享收養小貓的心得，也貼出飼養的貴賓犬Poti照片，感性表示：「所有的低潮妳都陪著我。我不知道怎麼謝謝妳，只能永遠愛妳。」
而強制性交案不起訴確定當天，炎亞綸放上一張撥雲見日的風景照，期間經常發IG限時動態，宣傳自創品牌「火火選物」的商品，或是幫朋友出售精品包，15日更大動作宣告以甜點店老闆身分重新出發，「我帶著HONEY BUN在回來地球的路上」，令外界猜測可能以副業為起頭，接著漸進式於娛樂圈復出。
炎亞綸涉嫌拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2罪被起訴，他今（21）日一早9點首度現身士林地院接受庭訊，進入法院前不發一語，結束後才簡短受訪表示：「會盡最大誠意跟努力，讓彼此雙方條件滿足和解狀況，謝謝大家。」
※【NOWnews 今日新聞
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