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賴清德喊「賴皮寮」信託捐公益！其他礦工寮剉在等　國土署說話了

▲賴清德昨（20）在政見發表會上，公開表態將把萬里老家信託捐公益，優先作為礦工生活紀念館。（圖／翻攝政見發表會）
▲賴清德昨（20）在政見發表會上，公開表態將把萬里老家信託捐公益，優先作為礦工生活紀念館。（圖／翻攝政見發表會）

記者徐銘穗/綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建風波未平，賴清德昨（20）在政見發表會中表態，指老家被藍白攻擊，他願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。但PTT網友似乎不埋單，認為賴清德「捐出去」作法讓其他礦工寮情何以堪，就問「那其他礦工寮要不要跟著信託捐出去呢？」對此，國土管理署回應了。

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國土署今（21）發新聞稿表示，受礦權廢止影響的區域遍及新北市、花蓮、宜蘭、苗栗、臺東及新竹縣等過去曾是礦業發展重鎮的縣市，因此中央與地方目前已進行廢礦區土地清查及盤點工作，初步掌握各類使用型態，並強調這是因為國家產業政策結構調整所衍生出的居住權保障問題，絕非個案，後續中央將研擬通案處理原則協助處理，急於認定違建確無法提出解決方案，反而引發民眾不安及恐慌，包括民眾反應依此認定標準全村將超過90%都成違建

▲媒體報導賴清德老家維安與民眾爆發口角，賴競總回應，維安人員並無限制民眾走動，也未有如媒體所述爆發口角衝突，僅進行簡單詢問。（圖／翻攝自Google地圖）
▲賴清德老家被新北市政府判定是違建，不過是屬於「既存違建」，並不需要馬上拆除。（圖／Google地圖）
此外，有關新北市政於聲明所提係僅針對瑞芳水湳洞、金瓜石地區內土地使用管制建議放寬除居住行為外，還包括其他商業、觀光遊憩等用途。國土署強調，除於該次會議口頭建議另同步正式行文說明建議循鄉村地區規畫辦理專案輔導，並補助300萬元經費席協助新北市政府辦理規劃，以讓水金九地區土地後續可合法使用，澄清並無未正面回應之情事。

國土署強調，新北市政府可藉「瑞芳區鄉村地區整體規劃」訂定因地制宜管制，為輔導各縣市政府辦理此工作，國土署也有成立「鄉村地區整體規劃作業顧問團」，並表示今年8月11日也到新北市政府提供專業協助，並請市府應將廢礦區聚落及後續保障議題納入規劃考量。

國土署表示，過去非都市土地自第1次編定後，現行部分土地使用確實與民國60~70年間編定使用地的情況有明顯不同，因此在國土計畫實施前，就展開全面檢討作業，針對其他使用地編定類別，研擬具體解決對策，包含修訂「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」規定，研訂由地方政府主動辨理使用地變更編定機制，以保障民眾權益。

最後，國土管理署在執行國土計畫的過程中，不會只面對廢礦區居住權問題，還包括相關停止發展產業受影響居民及原住民居住權等多重議題，站在政府立場，都必須要正視這些因時空及產業變遷所產生的居住權益保障問題，也必須要中央與地方共同面對與合作，共擬解決對策。

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