賴清德喊「賴皮寮」信託捐公益！其他礦工寮剉在等　國土署說話了

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此外，有關新北市政於聲明所提係僅針對瑞芳水湳洞、金瓜石地區內土地使用管制建議放寬除居住行為外，還包括其他商業、觀光遊憩等用途。國土署強調，除於該次會議口頭建議另同步正式行文說明建議循鄉村地區規畫辦理專案輔導，並補助300萬元經費席協助新北市政府辦理規劃，以讓水金九地區土地後續可合法使用，澄清並無未正面回應之情事。
國土署強調，新北市政府可藉「瑞芳區鄉村地區整體規劃」訂定因地制宜管制，為輔導各縣市政府辦理此工作，國土署也有成立「鄉村地區整體規劃作業顧問團」，並表示今年8月11日也到新北市政府提供專業協助，並請市府應將廢礦區聚落及後續保障議題納入規劃考量。
國土署表示，過去非都市土地自第1次編定後，現行部分土地使用確實與民國60~70年間編定使用地的情況有明顯不同，因此在國土計畫實施前，就展開全面檢討作業，針對其他使用地編定類別，研擬具體解決對策，包含修訂「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」規定，研訂由地方政府主動辨理使用地變更編定機制，以保障民眾權益。
最後，國土管理署在執行國土計畫的過程中，不會只面對廢礦區居住權問題，還包括相關停止發展產業受影響居民及原住民居住權等多重議題，站在政府立場，都必須要正視這些因時空及產業變遷所產生的居住權益保障問題，也必須要中央與地方共同面對與合作，共擬解決對策。