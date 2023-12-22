凱旋苑月租1.6萬還漲500！「住半年比學費貴」 凱旋苑業管回應了
2024總統大選倒數22天！三組候選人鎖定對方房地產進行攻訐，繼賴清德萬里老家「賴皮寮」違建、柯文哲新竹農地變「停車場」後，輪到侯友宜昔日「文大包租公」老爭議也被翻出，被控現名「凱旋苑」的前文大大群館租金一直漲，5.5坪套房月租金漲500元，現為1萬6500元，「住半年比學費貴」挨轟。《NOWnews今日新聞》記者致電凱旋苑業管公司，對方對於漲租一事回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
民進黨發言人張志豪、戴瑋姍、立委洪申翰前（20）天開記者會，控侯友宜的凱旋苑租金從「一學期」18200元，調漲為「一個月」16000元，相當於一學期要96000元，漲價5倍多，租金年收入2000萬元。對此，侯友宜競選辦公室澄清，凱旋苑早在4年前已整棟租給「新壽公寓大廈管理維護有限公司」使用，使用方式則予以尊重。
凱旋苑漲價5倍之說引發討論，有網友在《Mobile 01》解惑，點出5倍算是將原先「大群館」文大學生宿舍時期4人1房，每人每月3000元，現在由新光集團信託代管，取消4人房，改單人及雙人房，單人房月租金1萬6000元，「只從單人付出看3000➡16000」，就是漲價5倍。網友認為，凱旋苑現在不是學校宿舍，租金是自由市場，直言「拿這個來跟違建比，只是在打迷糊仗，實在不智」。
同時，也有網友在PTT上發布「文大宿舍租金又漲500了」訊息，指「有103間套房單人房型月租為16000元到16500元，雙人房則是17000元至17500元」，表示兩種套房都是5.5坪，感嘆年輕人的負擔又變重了，「房東少賺5000塊是會死嗎」。雖貼文通篇未提「凱旋苑」，但網友一看都知就是在講凱旋苑。
對此，文化大學澄清，校方曾在幾年前承租大群館作為學生宿舍，不過目前已沒有繼續承租，因此現在的凱旋苑並非文化大學宿舍，住在裡面的學生都是自行和房東承租，租客也不只有文化大學的學生。
對於凱旋苑租金漲價爭議，記者致電凱旋苑業管公司，對方一聽記者表明身分並詢問租金調整後，快速回覆「我們這邊不針對租金等任何問題作回應」，隨即快速掛斷電話。