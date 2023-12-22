凱旋苑月租1.6萬還漲500！「住半年比學費貴」　凱旋苑業管回應了

2023全台十大賣壓重災區公開　達人教3招搶進賣壓區買便宜新房

▲2023年度十大賣壓重災區公開，達人教3招前進賣壓區搶買便宜新房。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲2023年度十大賣壓重災區公開，達人教3招前進賣壓區搶買便宜新房。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

2023年度「十大賣壓重災區」公開，新北市淡水區不出意外，以5537戶登最慘冠軍寶座，第二慘為新北三重區有4230戶待售，第三則是高雄左營區有3346戶。若以縣市來看，新北市有4區上榜，待售量近1.6萬戶是最大苦主。不過，建商的危機，可能就是買房族的佳機！房產KOL「阿宅地產顧問」分享3招，帶買房族前進賣壓區買價格平實的優質好房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿宅地產顧問」提醒，十大賣壓重災區多在重劃區，建商敢在該區推案，一定都是看中其未來發展的潛力，賣壓大只是區域成熟前，短期的供需失衡導致，不過，下手前一定要先做好功課，認同該區未來的發展性，評估是否願意在區域發展完全成熟前，忍受交通或生活上的不便，甚至房價停滯的可能，別因冒進搶買而後悔。

▲2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶最多，但高雄市楠梓區待售率53.7%最高，相當每10間賣不到5間。（圖／591新建案提供）
▲2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶最多，但高雄市楠梓區待售率53.7%最高，相當每10間賣不到5間。（圖／591新建案提供）
「阿宅地產顧問」直言，賣壓區大的房子在議價上有較大優勢，在房價高漲的年代，不失是買房的好選擇，心態、財務規劃都準備好後，進入以下3招，前進賣壓區買價格平實的好房：

1.做好功課

一是先查區域的實價登錄，掌握當地預售與新成屋的房價走勢，預售屋是期貨價，新成屋是現貨價，一般而言預售屋會略貴一點，掌握區域整體房價趨勢概念。

再來要查區域的「都市計畫圖」，了解區域人口胃納量，未來規劃那些公共設施，了解區域學校、商場等配置，包括你想買的社區四周是不是永久棟距，也都能透過都市計畫圖也能去了解。

2.用A殺B

賣壓區待售屋比例高，可運用個案來相互競爭，勇敢殺價。但是，實施前要多看幾個案子，仔細了解其使用的建材差異、優勢等，再利用A案與B案條件做比較，透過掌握「實質內容」再去談價格，較有立基點，代銷也會比較願意談。

3.用心挑選

看房遇到稍微有點心動的物件時，代銷可能會出現「即將完售」、「倒數X戶」等話術，想加速你做決定，但切記賣壓區選擇多，一定要多看多比較，用心挑選才能找到配備、價格都符合需求，最適合自己的夢想屋。

▲新北市淡水區住宅總銷戶數直逼1.8萬戶，待售量超過5000戶，是賣壓最大的區域。圖非當事社區。（示意圖／徐銘穗攝）
▲新北市淡水區住宅總銷戶數直逼1.8萬戶，待售量超過5000戶，是賣壓最大的區域。圖非當事社區。（示意圖／徐銘穗攝）
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，和賣方、代銷買房議（殺）價的關鍵就是「不要臉」、「盧小小」。他直言網路google有許多殺價招式，像是等剩幾戶再買、找長輩扮黑臉，但對一般人來說，買房可能一生1到2次，但你面對的屋主、代銷都是老經驗，「新手村小騎士怎麼打大魔王」，建議議價可從實價登錄的85折開始出，出個讓對方不想直接賣你，但心會癢的價格，也許可加到92折，「不要一口氣出到底線，會變盤子！」

囤房稅2.0通過後！2023十大賣壓重災區曝　這區建商囤逾5千房最慘

如何買房／柯文哲喊「台北1坪20萬」！政府來蓋　專家揭營造成本

年輕人買房「1考量成趨勢」　他曝建商打算！眾秒懂：看起來便宜

如何買房／總統大選後房價都上漲　數據曝蔡英文任期暴漲89%最多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選