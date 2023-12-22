2023全台十大賣壓重災區公開　達人教3招搶進賣壓區買便宜新房

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「阿宅地產顧問」直言，賣壓區大的房子在議價上有較大優勢，在房價高漲的年代，不失是買房的好選擇，心態、財務規劃都準備好後，進入以下3招，前進賣壓區買價格平實的好房：
1.做好功課
一是先查區域的實價登錄，掌握當地預售與新成屋的房價走勢，預售屋是期貨價，新成屋是現貨價，一般而言預售屋會略貴一點，掌握區域整體房價趨勢概念。
再來要查區域的「都市計畫圖」，了解區域人口胃納量，未來規劃那些公共設施，了解區域學校、商場等配置，包括你想買的社區四周是不是永久棟距，也都能透過都市計畫圖也能去了解。
2.用A殺B
賣壓區待售屋比例高，可運用個案來相互競爭，勇敢殺價。但是，實施前要多看幾個案子，仔細了解其使用的建材差異、優勢等，再利用A案與B案條件做比較，透過掌握「實質內容」再去談價格，較有立基點，代銷也會比較願意談。
3.用心挑選
看房遇到稍微有點心動的物件時，代銷可能會出現「即將完售」、「倒數X戶」等話術，想加速你做決定，但切記賣壓區選擇多，一定要多看多比較，用心挑選才能找到配備、價格都符合需求，最適合自己的夢想屋。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，和賣方、代銷買房議（殺）價的關鍵就是「不要臉」、「盧小小」。他直言網路google有許多殺價招式，像是等剩幾戶再買、找長輩扮黑臉，但對一般人來說，買房可能一生1到2次，但你面對的屋主、代銷都是老經驗，「新手村小騎士怎麼打大魔王」，建議議價可從實價登錄的85折開始出，出個讓對方不想直接賣你，但心會癢的價格，也許可加到92折，「不要一口氣出到底線，會變盤子！」