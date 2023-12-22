林志玲、賈靜雯、蔡依林年過40還超辣！「凍齡奇蹟」都在演藝圈

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣第一名模」林志玲擁有甜美臉蛋、纖細身材，2019年嫁給日本歌舞團體放浪兄弟（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA），婚後移居日本，2022年1月產下一子，生活相當幸福。時常在社群媒體上分享美照的她，肌膚狀態絕佳，出席各大品牌記者會時，舉手投足仙氣滿滿，凍齡般的外貌，讓人忍不住多看好幾眼，根本看不出來她今年已經49歲，難怪她除了有台灣第一名模的稱號，也被封為「台灣第一美女」，就算升格人妻、人母，仍永遠是大家的「志玲姊姊」。
雙金影后身材超逼人！48歲賈靜雯「超大尺度」戰袍辣翻 設計師都喊讚
同樣49歲的「雙金影后」女星賈靜雯，在演藝圈有無可取代的地位，和前夫生下一女，後來與修杰楷再婚又生下兩位可愛女兒，家庭生活幸福美滿。她去年擔任第59屆金馬獎壓軸頒獎嘉賓，一出場便吸引全場目光，她身穿「超大尺度」黑色高衩戰袍，白皙長腿、魔鬼身材一覽無遺，甚至連服裝品牌設計師都轉發她的美照，獲得網友一致好評，完全看不出她已48歲，簡直就是「凍齡女神」最佳代表。
姐就是霸氣！天后蔡依林「暖舉被讚爆」：令人感佩
43歲「亞洲流行天后」蔡依林（Jolin）出道24年，是華人世界流行文化中最具影響力的人物之一，國內外粉絲無數。對自己要求非常高的她，曾透露自己最想吃的食物，其實就只是平凡的「蛋炒飯」。今年初才結束UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場的她，光是造型就花費1800萬，加上緊緻臉蛋、神級身材，完全看不出Jolin的真實年紀。Jolin人美心也美，先前就有網友透露自己有個不治之症的友人是Jolin粉絲，天后得知後不僅親自探望，還年年送賀禮，讓他直言：「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩」。
不愧是台灣第一名媛！45歲孫芸芸和女兒合照「根本姐妹」
「台灣第一名媛」孫芸芸有著精緻五官、魔鬼身材，在21歲時嫁給微風集團董事長廖鎮漢，今年45歲的她保養得宜，完全看不出已是2個孩子的媽；她時常在社群媒體上分享生活，也常會PO出和女兒廖思惟（Trinity）的絕美合照，兩人的臉蛋、身材和穿搭幾乎一模一樣，就像「複製貼上」一般，宛如真姊妹，每每更新貼文，也讓網友不禁狂讚「雙胞胎」、「根本姊妹」。
演活「正宮」人妻 隋棠年過40依然美麗動人
43歲台灣知名女演員、模特兒隋棠，在2010年憑偶像劇《犀利人妻》「謝安真」一角，創下演藝事業高峰，2015年和老公Tony結婚後育有3個孩子，婚後雖較少出現在螢光幕前，但她仍會透過社群平台分享家庭生活，婚姻幸福美滿。有人誇讚她許久未見，仍一樣美麗動人，歲月絲毫沒在她臉上留下任何痕跡。
甜嫁王家梁！42歲許維恩懷「忒忒寶寶」嗨喊：好感動
42歲「時尚女神」許維恩和小6歲王家梁交往半年便決定結婚，2021年11月登記結婚，去年9月到馬爾地夫度蜜月、11月11日舉行世紀婚禮。兩人時常在社群平台上曬恩愛，在今年年初時更捎來「懷孕喜訊」，許維恩PO出「忒忒」寶寶18秒心跳聲、產檢的超音波畫面，夫妻倆更為孩子開設一個IG帳號，向家人朋友、粉絲們打招呼：「大家好～我是忒忒，是大王和王后的小天使！」許維恩也以「我們的禮物」形容和老公愛的結晶，忍不住直呼：「好感動」，可愛的忒忒寶寶也於6月平安誕生。
甜心主播沒有輸！網見侯佩岑「真實年齡」全驚呼：看不出來
曾任新聞主播的46歲女星侯佩岑，長相甜美、口條流利，被譽為「甜心主播」、「台灣第一美女主播」，後來轉戰電視圈，也在主持界闖出一番好成績。婚後育有兩子的她，家庭生活幸福美滿，經常透過社群媒體和粉絲分享生活，不過因為自己高齡才生下兒子，也曾感嘆兒子同學的媽媽年紀都比她小，各個青春活潑又美麗，網友們得知她的真實年齡後，也紛紛驚呼「完全看不出來」、「姐年年18歲」。
47歲大S甜嫁「20年前舊愛」！再婚具俊曄彷彿回春
大S（徐熙媛）2021年11月和汪小菲宣布離婚，去年3月宣布與20年前舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄再婚消息。雖然大S近年顯少出現在螢光幕前，將重心擺在家庭上，不過先前和具俊曄一起接受雜誌訪問時，肌膚白皙透亮、氣色絕佳，狀態相當好，完全看不出已46歲。妹妹小S也曾笑說姊姊再婚後像「回春」一樣，整個人回到18歲少女時期，重返《流星花園》杉菜巔峰時期。
45歲小S重返主持界！《小姐不熙娣》人氣高
45歲女星小S（徐熙娣）擁有精緻小巧臉蛋、窈窕身材，平時靠自律運動以外，飲食也相當清淡。2005年與許雅鈞結婚，婚後生了3個女兒，家庭幸福美滿，完全看不出真實年齡。她在2005年也和蔡康永以《康熙來了》獲頒第40屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，直到2016年《康熙來了》停播，讓許多粉絲相當不捨。還好去年她又以談話節目《小姐不熙娣》回歸主持界，讓大批網友又驚又喜。
甜心教主「神凍齡」 41歲王心凌還原〈愛你〉掀起回憶殺
「甜心教主」王心凌出道20多年，先前參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季，再攀演藝事業新高峰，更在節目中還原知名歌曲〈愛你〉掀起回憶殺。今年已經41歲的她「神凍齡」，白皙肌膚加上纖細身材，完全看不出來真實年紀。近日她在IG曬出短裙搭配白襪的美照，也讓粉絲大讚：「仙女出沒」、「姐姐的狀態越來越好了，好喜歡」。