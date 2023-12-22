不是花生！冬至「最肥湯圓排行」冠軍超意外　專家點名4種人少吃

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高敏敏指出，其實湯圓也有吃得安心又少負擔的訣竅。她建議包餡甜湯圓因內餡已含有高糖分，4顆就等同一碗白飯的熱量，因此直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料。包餡鹹湯圓則因內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用做一餐吃，不但減少油脂攝取，也能增加飽足感。
至於紅白小湯圓，高敏敏表示雖然一顆只有6大卡，但大家都是整碗食用，建議湯底避開濃糖水，例如紅豆湯或花生湯，可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量。鹹湯建議可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。
高敏敏指出，甜湯糖份適量即可，可多挑選原型食物的配料，例如白木耳、蓮子等，並避免添加澱粉的芝麻糊、杏仁糊。也建議吃湯圓時，把握主食代換原則，例如吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。
高敏敏也提醒，4種人吃湯圓要小心，第一種就是️正在減肥者，易一顆接一顆，導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止。第二種則是️控血糖者，湯圓皮及甜內餡，易讓血糖飆高，請注意份量。第三種人是️腸胃易脹氣者，湯圓是糯米，支鏈澱粉多易脹氣，請細嚼慢嚥。第四種為咀嚼及吞嚥困難者，尤其小孩、老人要慎防噎到。