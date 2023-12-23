她揭免治馬桶2大敗筆「肛門細菌噴到妹妹那邊」　1類人要避免使用

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阿淇博士說，她原本猶豫要不要裝免治馬桶，覺得免治馬桶使用起來很舒服，且可以把屁屁洗得很乾淨，但在看了一篇收錄在美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine）的研究「Habitual use of warm-water cleaning toilets is related to aggravation of vaginal microflora.」（習慣使用溫水清洗馬桶與陰道菌叢惡化有關）後，立刻被滅火。
她進一步說明，女性生殖器外陰那邊有非常多細菌，這些細菌是一個堅強的武裝軍隊，有些醫生稱「Self Cleaning Machine」自體清潔機器，如果用額外的清潔劑去洗，就會把這些武裝軍隊全部殺掉，就沒有自我抵抗的能力了；而使用免治馬桶沖水時，無法避免的，「它會把肛門的細菌噴到妹妹那邊」。
阿淇博士說，上述該篇研究發現，常用免治馬桶的人43%私密處沒有健康細菌，機率是一般人的5倍，而且常用免治馬桶的人，被壞菌感染的機會是一般人的4-6倍，甚至會在私密處那邊檢測到糞便裡面才有的細菌。
此外，免治馬桶的另個問題是「很難清」。阿淇博士說，她曾在台灣某間餐廳，看到那個免治馬桶伸出來的噴頭超級無敵髒，「髒水就直接噴到你的身體最脆弱的部位之一，怎麼想都蠻可怕的。」她直言，不會說裝的人都不要再用了，但若反覆發生婦科問題，如尿道炎、陰部搔癢等，真的要考慮避免再用免治馬桶。
台灣婦產科醫師謝筱芸也曾在臉書分享，若免治馬桶噴嘴遭到汙染、沒有常常清潔，恐怕容易滋生細菌，即便是定期清潔噴嘴，泌尿道感染的女性仍要謹慎使用，以免將自來水中或肛門周圍的大腸桿菌沖進尿道及膀胱。
謝筱芸說明，水中常見的致病性細菌主要包括大腸桿菌、志賀氏菌、沙門氏菌，而台灣自來水的合格標準「大腸桿菌群密度月平均值為1.0」，並不是0。至於日本仍盛行免治馬桶的原因，她指出，關鍵在日本自來水可以生飲，但台灣自來水建議煮沸過再飲用，主要來自於自來水輸送管線的不同。
■本文經「阿淇博士 Dr. Achi」YouTube頻道授權引用。原始出處：反覆尿道炎？私密處瘙癢？別用免治馬桶了！女生保養科學