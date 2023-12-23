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她揭免治馬桶2大敗筆「肛門細菌噴到妹妹那邊」　1類人要避免使用

▲具「暖座」功能的免治馬桶堪稱寒冬居家良伴，但有研究發現使用免治馬桶會將「肛門細菌噴到妹妹那邊」，1類人要避免使用。（圖／資料照IG@tutu.meow授權提供）
▲具「暖座」功能的免治馬桶堪稱寒冬居家良伴，但有研究發現使用免治馬桶會將「肛門細菌噴到妹妹那邊」，1類人要避免使用。（圖／資料照IG@tutu.meow授權提供）

記者徐銘穗/綜合報導

寒流發威，天氣冷爆了！具「暖座」功能的免治馬桶堪稱寒冬居家良伴，連喵星人都懂要窩在這。不過，化工博士卻揭露免治馬桶有2大敗筆，1是研究發現使用免治馬桶會將「肛門細菌噴到妹妹那邊」，2是免治馬桶噴頭超難清，提醒若有反覆發生婦科問題情形，「真的考慮不要再用免治馬桶了」。

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YouTuber「阿淇博士 Dr. Achi」是生活在美國的化工博士，頻道擁有37.9萬位訂閱者，經常分享居家、鍋具、家電等生活知識。她近期發布「反覆尿道炎？私密處瘙癢？別用免治馬桶了！女生保養科學」影片，提醒女性朋友若有反覆發生的婦科問題，要考慮別再用免治馬桶了。

阿淇博士說，她原本猶豫要不要裝免治馬桶，覺得免治馬桶使用起來很舒服，且可以把屁屁洗得很乾淨，但在看了一篇收錄在美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine）的研究「Habitual use of warm-water cleaning toilets is related to aggravation of vaginal microflora.」（習慣使用溫水清洗馬桶與陰道菌叢惡化有關）後，立刻被滅火。

▲免治馬桶清潔要求高，不建議用清水直接可能導致儀器損壞。（示意圖／取自photo AC）
▲免治馬桶噴頭清潔難度高。（示意圖／取自photo AC）
她進一步說明，女性生殖器外陰那邊有非常多細菌，這些細菌是一個堅強的武裝軍隊，有些醫生稱「Self Cleaning Machine」自體清潔機器，如果用額外的清潔劑去洗，就會把這些武裝軍隊全部殺掉，就沒有自我抵抗的能力了；而使用免治馬桶沖水時，無法避免的，「它會把肛門的細菌噴到妹妹那邊」。

阿淇博士說，上述該篇研究發現，常用免治馬桶的人43%私密處沒有健康細菌，機率是一般人的5倍，而且常用免治馬桶的人，被壞菌感染的機會是一般人的4-6倍，甚至會在私密處那邊檢測到糞便裡面才有的細菌。

此外，免治馬桶的另個問題是「很難清」。阿淇博士說，她曾在台灣某間餐廳，看到那個免治馬桶伸出來的噴頭超級無敵髒，「髒水就直接噴到你的身體最脆弱的部位之一，怎麼想都蠻可怕的。」她直言，不會說裝的人都不要再用了，但若反覆發生婦科問題，如尿道炎、陰部搔癢等，真的要考慮避免再用免治馬桶。

▲每間客房都有圓形大鏡面、乾濕分離衛浴、浴缸、免治馬桶等。（圖／記者陳致宇攝）
▲不少人家中都裝有免治馬桶。（示意圖／記者陳致宇攝）
台灣婦產科醫師謝筱芸也曾在臉書分享，若免治馬桶噴嘴遭到汙染、沒有常常清潔，恐怕容易滋生細菌，即便是定期清潔噴嘴，泌尿道感染的女性仍要謹慎使用，以免將自來水中或肛門周圍的大腸桿菌沖進尿道及膀胱。

謝筱芸說明，水中常見的致病性細菌主要包括大腸桿菌、志賀氏菌、沙門氏菌，而台灣自來水的合格標準「大腸桿菌群密度月平均值為1.0」，並不是0。至於日本仍盛行免治馬桶的原因，她指出，關鍵在日本自來水可以生飲，但台灣自來水建議煮沸過再飲用，主要來自於自來水輸送管線的不同。
 

■本文經「阿淇博士 Dr. Achi」YouTube頻道授權引用。原始出處：反覆尿道炎？私密處瘙癢？別用免治馬桶了！女生保養科學
 

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