省預算也別碰「2大NG裝潢」！塑膠地板超母湯　懶人少做開放層架

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📌貼壁紙
豪哥指出，台灣氣候關係，吹南風時把海上水氣吹進家中，水氣就會附著在壁紙上，如果沒有通風也不開除溼機，就會有很多霉味，一旦壁紙看膩、有霉味、斑駁了想換時，「抱歉不可能」。
他說明，因為壁紙在貼的時候，它是布滿膠的，底只會跟RC（鋼筋混凝土，Reinforced Concrete）牆面整個黏在一起，所以在拆下來的時候，撕下來時只能撕它的表層而已，它的底部跟牆面，基本上都已經黏得很死了，所以貼了壁紙以後，你只能再貼壁紙。
豪哥表示，若真的想把壁紙完整清除得用鹽酸加鐵刷「洗牆壁」，曾做過老屋壁紙貼到天花板，「光拆除費用就貴到爆」，最後和案主溝通，決定把牆壁封起來，眼不見為淨，直言：「貼壁紙是最討厭的東西」。
📌貼塑膠地板
塑膠地板和壁紙是相同道理。豪哥表示，貼塑膠地板時下面也要布滿膠，撕起來的時候，強力膠也都黏在地板、磁磚上面，同樣也除不掉，而且本來的磁磚也會跟著壞掉，若是想換掉，「只能繼續貼塑膠地板」。
豪哥強烈建議，不要為了省預算，為了只是換個地板顏色而用塑膠地板，若是商業空間就算了，可能只用3年、5年，但是住家要住20年、30年，不可不慎。
豪哥也建議，工作忙碌沒時間整理或是懶得整理家裡者，不要做過多開放式層板，因為「層板愈多灰塵愈多」，做門片設計的收納則可把髒亂通通藏起來，眼不見為淨。
至於早期台灣人善用空間的收納設計，如和室下收納、梯間收納與浴室天花板收納等，豪哥也直言這些為了不浪費空間的設計，其實都很不實用，如和室下收納，得把上面的和室椅、和室桌甚至雜物都搬走後，才能掀起來拿東西或收東西，超麻煩的，直言：「斷捨離真的很重要」。
此外，豪哥也點名「固定式魚缸」是他認為NG裝潢之一，若沒有細心照料，導致缸內藻類繁衍「爆缸」，整個玻璃都咖啡色，魚缸看起來很噁心，「只有剛做好的時候很美，兩個月後就毀了」，建議改做個LED電視牆，現在4K、8K畫質清晰，同樣也能在家享受魚兒悠游的愜意。
■本文經「哈赫蒙室內裝修｜設計師豪哥」YouTube頻道授權引用。原始出處：懶人千萬不要做的NG裝潢大公開｜做了就不要後悔阿