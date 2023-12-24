聖誕節五桐號、TEA TOP等7大手搖飲料買一送一！星巴克也買一送一

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五桐號門市期間限定，12月24日至12月25日兩天限時，日本直送「青森蘋果凍飲買一送一」！來自日本第一的蘋果王國青森，結合經典老實人紅茶，喝得到蘋果飽滿果香，層次豐富甜中帶酸，搭配入喉滑嫩的手工綠茶凍，滿足咀嚼控。
提醒大家，限店取、來電外送、你訂線上點餐（自取 / 外送）；本活動不可與其他優惠（如買 𝟱 送 𝟭 ）合併使用；Uber Eats 與 foodpanda 平台恕不列入優惠範圍。
📌85度C：平安夜大杯咖啡「第二杯25元」
85度C全台門市於12月24日平安夜，一整天祭出大杯咖啡同品項「第二杯25元」特價活動，不限冰熱；而且當天全台麵包坊從下午1點到晚上10點，同品項麵包也有「第二件半價」優惠。即日起至12月25日，7款指定長條蛋糕「任選兩條特價359元」。
📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌鶴茶樓：新店開幕！三大手搖飲料「每杯只要1元」
鶴茶樓近期狂開新店，開幕祭出三大明星商品中杯500ml「每杯只要1元」！提醒大家，活動飲品比例固定，「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰。
「善化中正店」12月22日至12月24日全天不限時「全品項79折」；12月22日13:00～14:00鶴頂紅茶／綺夢那堤／藝伎那堤「每杯1元」，12月22日18:00～19:00金萱青茶／烏龍那堤／舶來那堤「每杯1元」。提醒大家，上述每人限購1杯，中杯比例固定，電話自取、外送不適用。
📌TEA TOP：聖誕節「第二杯半價」！新店開幕「買一送一」
TEA TOP x 你訂「聖誕分享節」，即日起至2024年1月2日，領券可享指定飲品「第二杯半價」。即日起至2024年1月5日使用你訂線上訂餐，購買指定飲品，自取／外送皆可使用優惠券，指定5款飲品為Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q。每個會員限領取2張；外送服務需符合門市訂購門檻；本次活動配合門市請上粉專查詢。
TEA TOP楊梅富岡店全新開幕，12月26日至12月27日，消費即送半價折價券（使用期限2024年1月2日至3月1日，限大杯、來店自取），再加贈半價電子券；12月28日至12月30日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；12月31日至2024年1月1日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。
指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。
📌頃刻間：2款指定飲品「第二杯半價」！加LINE好友「買一送一」
頃刻間年末推出「聖誕樹特調」，招牌「綠豆沙牛奶」、新品「紅豆沙牛奶」，12月22日至2024年1月2日祭出「第二杯半價」優惠；只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
📌旺月捌：白玉珍珠免費加料！新品兩杯9折
旺月捌推出草莓季5款新品，使用苗栗大湖新鮮草莓製作，吃得到草莓真實果粒，即日起上市2款草莓歐蕾與3款草莓果茶。會員限定12月21日至12月27日，任選一杯草莓歐蕾可享「白玉珍珠」免費加料；任 選一杯草莓果茶享「每杯折價5元」。12月28日至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。