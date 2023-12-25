▲罹癌竟頭痛、腰痛、胸痛！　高效迎戰癌症骨轉移

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抗癌保骨健康週開跑高雄醫學大學附設中和紀念醫院策劃《高醫幫你顧骨力抗癌路上真有力》衛教策展，18日起跑至22日，透過多圖式衛教背板、趣味性互動問答、以及系列醫師講座，幫助癌友輕鬆了解骨轉移，「幫你顧骨力、抗癌路上真有力」。
王照元指出，癌症病人除了活得長久，也值得擁有高品質生活。為了避免因為輕視癌症骨轉移，導致劇烈疼痛、臥床、失能找上門。在健保給付多元骨轉移藥物以及氟化物治療的今日，鼓勵大家謹慎提防癌症骨轉移，若出現相關症狀務必向主治醫師反應，並在醫囑下進行相關檢查。確診後也無須過於恐慌，高醫的癌症中心，可提供一條龍式的跨科別醫療服務，有望幫助病患透過便利的方式，高效迎戰癌症骨轉移。
積極治療原發癌症 謹慎提防骨轉移高醫乳房外科主任甘蓉瑜指出，癌症骨轉移常見發病部位包含：顱骨、脊椎骨、肋骨、骨盆，且發生的部位不同，症狀也會有所差別。舉例而言，轉移至顱骨容易頭痛；轉移至脊椎骨容易腰痛、轉移至肋骨則可能出現胸痛等。
值得注意的是，位居癌症增加個案數排行前3名的肺癌、攝護腺癌、乳癌，均是骨轉移好發癌別；此外，多發性骨髓瘤發生骨骼病灶的機率更是超過9成。醫師也提醒，不只有這4大好發癌症，所有癌症都可能發生骨轉移，因此若發生相關症狀都要有所警覺。
「隨著癌細胞侵犯骨骼，蝕骨細胞會受到刺激、過度活化，導致骨質快速流失，而病理性骨折、脊椎壓迫等骨骼併發症也會接踵而來」，甘蓉瑜強調，骨骼併發症的發生，可能會引起一連串的骨牌效應，而最後被推倒的，就是病患的預後與生活品質！部分癌友骨折後需要臥病在床，在少動、少吃的情況下，肌少症可能接踵而來。隨著身體機能下滑，原訂的療程可能因而中斷或調整，預後當然也會隨之下降。除此之外，臥病在床後，社交生活以及工作也會受到衝擊，憂鬱的風險也會有所增加。
治療3關鍵：穩定治療、積極管理、善用資源高醫胸腔內科主任洪仁宇提醒，輕視骨骼疼痛症狀、錯失黃金治療期，將近半數病患會發生骨骼併發症。但癌友若發生癌症骨轉移也無須過度恐慌或灰心，現今骨轉移已有多元治療選擇，且健保也都有給付。透過定期回診施打單株抗體或雙磷酸鹽類藥物，就有機會可以控制病程，延緩或避免骨骼併發症的發生。
他也提醒癌友，骨轉移的控制仰賴長期且規律的治療，若自行中斷療程，可能導致過去的努力前功盡棄。建議患者依據醫囑，積極、穩定的每月回診、完成療程。在治療期間，對療程有任何想法或疑慮，建議可以主動提出、與醫師討論。
洪仁宇說明，每種治療都可能伴隨副作用，而骨轉移治療常見的副作用就是顎骨併發症。但病患也無須擔心，透過良好的生活管理便可大幅降低其發生率。
治療前：
先進行口腔檢查、治療。
治療期間：
適量補充鈣質、維生素D。
治療穩定後：
在醫囑下進行適當的運動、復健，讓身體機能逐步恢復。
此外，民眾還可以用政府資源，每3個月進行1次公費氟化物治療，只要是進行骨轉移治療、癌症病患、65歲以上者均符合資格。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60303
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