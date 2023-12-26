倒數18天最新戰報／「凱旋苑」租金比101貴　趙少康：可以不要租

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賴清德到台北市松山進安宮參拜，力挺許淑華，當地國民黨籍里長高喊「1月13日要誕生的總統」，賴清德提到，他很認真用心，選舉至今已全台跑過6圈，現在開始第7圈，他的競選藍圖也最完整。賴清德萬里老家爭議延燒，賴競辦昨也公布影片，澄清該棟房子一樓僅29.3坪，2樓則是15坪通鋪，一走進來後，大門口是客廳，往裡面走是媽媽的房間，依序是廁所、飯廳、廚房，是台灣非常常見的民宅格局。侯友宜昨抨擊，礦工為台灣經濟貢獻，中央多年不解決居住權問題，選舉到了才關心，呼籲中央盡速解決、賴清德出面說清楚。
【國民黨】
民進黨質疑侯友宜家族的「凱旋苑」宿舍，指稱該宿舍1坪租金比101大樓還貴，甚至文化大學「學聲牆」出現1張海報，直指「凱旋苑」年年漲價，把學生當韭菜。侯友宜回應，5年前民進黨就在打這題，他強調，「凱旋苑」合法繼承、合法繳稅且有開發票，整個過程可以檢驗。趙少康也說，「凱旋苑」當年與文化大學有簽約，認為當年四個人住一間，現在又改成兩個人或一個人一間，就會造成房租有所差別，現在學生減少，「換句話說這就是市場機制，如果覺得貴也可不要租」。
【民眾黨】
柯文哲前晚在屏東恆春開講，他說，媒體現在頻繁報導柯民調第三、要把他棄保掉，讓他很頭痛，擔心謊話每天講到最後會有效。他也諷刺做票以前靠停電，現在只要剪掉44秒就好，要支持者報名監票部隊，防止選舉被做掉。他的農地被爆違規使用變停車場，他立即開挖恢復原狀，但又被爆挖出一堆廢棄物。不過柯在「KP TV」怒嗆，這些民進黨的名嘴如果再胡說八道，說什麼底下有廢棄物「小心我們告你！」
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