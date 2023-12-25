影／賴清德老家內部31秒影片曝　賴競總：覺得是豪宅嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此賴競總發言人郭雅慧召開記者會，公布賴清德萬里老家的戶口名簿，地址就是「中福村中福路84號」，而原本的地目是31之2號，因為經過地目的整編，變成中福路84號，從來沒有移動過位置。
此外郭雅慧表示，根據原始的戶籍資料，其中寫到原本的戶長是賴清德父親賴朝金，但於民國49年因礦災離世，由母親繼承戶長，卻有人以污衊的方式稱這是新建的房子，非常不應該。
另針對藍營批評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧指出，這是非常嚴重的污衊，這棟房子一樓僅29.3坪，2樓則是15坪通鋪，一走進來後，大門口是客廳，往裡面走是媽媽的房間，依序是廁所、飯廳、廚房，是台灣非常常見的民宅格局。
郭雅慧也出示賴清德昔在萬里老家接待外國媒體的，片長約31秒，反問這是豪宅嗎？這裡多數的房子都是因為礦地而存在，當年在這裡採礦、合法存在的房舍，但是廢礦區後中央與地方政府並未進行地目變更，房子漏水了也無法依法去申請，不是只有賴家，整區都有一模一樣的問題。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。