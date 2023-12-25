觀察／賴清德環島拼圖落幕！18縣市端牛肉難激熱情、突破同溫層

影／賴清德老家內部31秒影片曝　賴競總：覺得是豪宅嗎？

▲在野黨猛攻賴清德萬里老家違建爭議，賴競總今日公布原始戶口名簿與老家內部影片，內部擺設樸實、簡單。（圖／賴競總提供）
▲在野黨猛攻賴清德萬里老家違建爭議，賴競總今日公布原始戶口名簿與老家內部影片，內部擺設樸實、簡單。（圖／賴競總提供）

記者陳威叡／台北報導

選戰進入白熱化，在野黨猛攻民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建疑雲，前立委邱毅指控，住宅原先是中福路31號之2，並非中福路，此外有消息顯示，2004年時任立委的賴清德，成功將山坡保育地、礦區土地，由國有轉移為私有。對此競選總部發言人郭雅慧今（25）日公布賴清德萬里老家原始戶口名簿，上頭寫道「中福村中福路84號」，另公布萬里老家內部31秒影片，「覺得這是豪宅嗎？」

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邱毅日前爆料，當年賴清德父親居住地址為中福路31號之2，被國土署回收後將建物拆除，整塊土地賣給高雄建商財團，而賴清德憑立委特權，強佔礦區辦公室，並在中福路84號新址蓋起豪華違建。

對此賴競總發言人郭雅慧召開記者會，公布賴清德萬里老家的戶口名簿，地址就是「中福村中福路84號」，而原本的地目是31之2號，因為經過地目的整編，變成中福路84號，從來沒有移動過位置。

此外郭雅慧表示，根據原始的戶籍資料，其中寫到原本的戶長是賴清德父親賴朝金，但於民國49年因礦災離世，由母親繼承戶長，卻有人以污衊的方式稱這是新建的房子，非常不應該。

另針對藍營批評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧指出，這是非常嚴重的污衊，這棟房子一樓僅29.3坪，2樓則是15坪通鋪，一走進來後，大門口是客廳，往裡面走是媽媽的房間，依序是廁所、飯廳、廚房，是台灣非常常見的民宅格局。

郭雅慧也出示賴清德昔在萬里老家接待外國媒體的，片長約31秒，反問這是豪宅嗎？這裡多數的房子都是因為礦地而存在，當年在這裡採礦、合法存在的房舍，但是廢礦區後中央與地方政府並未進行地目變更，房子漏水了也無法依法去申請，不是只有賴家，整區都有一模一樣的問題。

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