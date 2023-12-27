不是暖暖包！戶外跨年保暖神器5秒就暖 1個人跨年必備「這一套」
2023年沒剩幾天了，氣象預報跨年夜可能又有一波波強度逼近大陸冷氣團的冷空氣來襲，北台灣低溫將下探至14°C左右，局部空曠地區更是只有12至13°C，計畫參加戶外跨年活動的民眾務必要做好保暖，除了運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭外，隨身保暖小物不只暖暖包，還有5秒瞬暖又可控溫的保暖神器「暖暖寶」，宅在家跨年的怕冷族也有從腳趾包到膝上的極暖腳套，就算一個人跨年也暖暖的。
記者徐銘穗/綜合報導
國健署指出，據2017-2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，即仍有3成民眾不自知有高血壓，如果沒做好保暖，氣溫驟降可能會引發心肌梗塞和中風急性發作。而且喝酒會有暖意錯覺，實則讓中心體溫下降，在外喝酒宿醉反而更危險。
戶外跨年務必要注意保暖，除了運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭外，隨身保暖小物不只暖暖包，還有5秒瞬暖又可控溫的「暖暖寶」，結合保溫杯、快煮壺、隨行杯的三合一4段溫控隨行杯。宅在家跨年或是一個人跨年也有兩款保暖神物推薦，以下就來一一介紹。
📌FUNY 充電式恆溫暖暖寶
2023年度新款新色，5秒即可感受暖意，充電後長效使用達6.5小時！冬季毛絨面料設計，雙面舒適溫暖雙手，也可用作暖腹，舒緩月事期間不適感。智能恆溫可45℃ 或 55 ℃兩檔切換。
📌Wonder旺德 充電式暖脖暖手寶
趣味的吹氣氛圍燈設計，一機可同時溫熱肩頸和雙手。掛脖帶配置束繩，可自由調節鬆緊，LED顯示剩餘電量。肩頸與暖手設置獨立開關，亦可單獨使用。
📌KINYO智慧溫控快煮杯0.5L
快煮保溫杯在商品提案時，已被手創館同事預訂一波。超適合冬日和上班族使用的多功能三合一杯款(保溫杯+快煮壺+隨行杯)新品，0.5L最方便的攜帶尺寸，10分鐘即可加熱沸騰。
📌日本Alphax M.O.Fwa極暖腳部健康套
冷氣團來襲，夜晚腳部的保暖特別重要。長毛絨材質鎖住溫度，像雙長襪般好穿脫的極暖腳部健康套，日本愛用者開心的分享，夜晚穿上腳套完全不會想開暖氣，也因此節省了電費。
📌HOTα肩頸保暖披肩
日本熱銷的冬天保暖商品-肩頸專用披肩，使用蓬鬆的法蘭絨布料，添加吸濕排汗、發熱處理。主婦白天做家事時、上班族冷氣超強的辦公室中，還有寒流來襲的夜晚，從早到晚都柔軟溫暖。