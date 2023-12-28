倒數16天最新戰報／凱旋苑頻惹議　侯妻出手！柔情攻勢喊話助拆彈

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國民黨連日炮打賴清德的萬里老家爭議，民進黨反攻侯友宜的凱旋苑爭議，指侯妻子任美鈴家族位在文化大學旁的出租房舍「凱旋苑」房租過高，剝削學生，一年從學生身上賺2千萬。任美鈴昨透過一封信說明，他們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，依法出租繳稅，沒有逃漏稅；因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，他們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生，且等2026年6月和廠商租約到期後，他們就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
此外，新北市某國中發生校園暴力，一名國三生遭同校學生用彈簧刀刺死，侯友宜遭質疑神隱未關心受害者家屬。侯辦昨澄清，事發當晚就到醫院探望慰問，只是考量家屬心情，行程未公開。
【民進黨】
賴清德昨在民進黨中常會向黨公職下令，務必在最後階段衝刺，以活力和創意來展現出團結的氣勢，並提出兩項任務共同完成，首先是「台灣美德站出來」全體全國總動員活動，計畫在1月3日上午，號召支持者站全國22縣市817個路口；其次是「台灣美德站出來」線上串聯，無論在世界哪一個角落，都可以舉起「美德贏台灣」、「我挺2號賴蕭配」標語，在同一個時間拍照上傳網路社群，希望藉由任務傳達給社會團結的氣勢和決心。
賴清德競總昨也公布最新廣告，從未在鏡頭前公開露臉的賴妻吳玫如，拍攝廣告力挺丈夫。對此賴清德坦言，從政後儘量減少談論家人或讓他們露面，但他深知家人尤其是妻子其實牽掛著自己，這次妻子願意拍攝影片，「其實是出乎我的意料」。
【民眾黨】
柯文哲昨無公開行程，僅接受27日YouTuber蔡宇傑、吳至袁的《民調大對決》節目專訪。外界認為吳欣盈未幫柯文哲加分，柯文哲說，吳欣盈是政治圈「外來品種」、「新品種」，需要多給她一點時間。談及核電議題，柯坦言，自己對核電立場真的有改變，跟10年前不一樣，並稱自認為這10年來只有核電改變，「其他差不多啊」。
柯文哲日前也接受Podcast「軍事相對論」節目專訪，節目昨播出，被問及是否邦交國到0都沒關係，柯文哲直呼：「對啊，我的態度是這樣」，表明自己不在意邦交國數量，比較注重實質。
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