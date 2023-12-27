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陸空戰齊發！賴清德下軍令　號召支持者1月3日站全國817路口

▲繼「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼字活動後，賴清德表示將在計畫在1月3日上午，號召支持者站全國22縣市817個路口。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲繼「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼字活動後，賴清德表示將在計畫在1月3日上午，號召支持者站全國22縣市817個路口。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者陳威叡／台北報導

民進黨今（27）日召開中常會，會中黨主席暨總統候選人賴清德說明，選戰只剩下17天，務必在最後階段衝刺，以活力和創意來展現出團結的氣勢，並提出兩項任務共同完成，首先是「台灣美德站出來」全體全國總動員活動，計畫在1月3日上午，號召支持者站全國22縣市817個路口；其次是「台灣美德站出來」線上串聯，無論在世界哪一個角落，都可以舉起「美德贏台灣」、「我挺2號賴蕭配」標語，在同一個時間拍照上傳網路社群，希望藉由任務傳達給社會團結的氣勢和決心。

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據轉述，賴清德指出，距離2024年總統、副總統及立法委選舉的投票日，只剩下17天，呼籲黨公職務必要在最後的衝刺階段，以活力和創意來展現出團結的氣勢。他也特別利用中常會的機會，向大家提出「兩項任務」，共同來努力。

首先是「台灣美德站出來」全體全國總動員活動。賴清德說明，要在1月3日上午7時30分到8時30分半，在全國22縣市817個路口，大家一起站出來「美德3票護台灣」。請全體黨公職與各後援會、信賴台灣之友會，按照規劃時間、地點達成任務。

其次是「台灣美德站出來」線上串聯，賴清德說，除了剛剛所提的活動外，也將邀請全國民眾共同響應，無論在台灣哪一個地點，無論在世界哪一個角落，都可以舉起「美德贏台灣」、「我挺2號賴蕭配」的標語，在同一個時間拍照上傳網路社群。會在線上串聯記者會召開之後，開始展開這項全球串聯活動。

最後賴清德也向黨公職喊話，這項任務將全力來鼓勵社會眾人，傳達民進黨團結的氣勢和決心，希望大家共同努力來完成。

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