虎斑貓被收養！手伸鐵籠緊抱三花貓　告別之抱哭了：再見我的朋友

獨／全台9跨年晚會「天氣攻略」出爐　跨年煙火風向、氣溫1圖秒懂

▲各地準備迎接2024跨年煙火秀，專家提醒，當天各地風向以東北風、北風為主，民眾觀賞煙火時記得「卡位在上風處」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲各地準備迎接2024跨年煙火秀，專家提醒，當天各地風向以東北風、北風為主，民眾觀賞煙火時記得「卡位在上風處」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩／綜合報導

跨年夜即將到來，各地晚會除了眾星雲集的演唱會，最後壓軸的煙火秀肯定是最大亮點，中央氣象署表示，跨年夜雖然有冷空氣來襲，不過各地天氣較為穩定，僅東半部降雨機率稍高；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也整理各地跨年天氣攻略，提醒民眾，跨年夜受東北季風影響，除了台北101、淡水漁人碼頭天氣多雲偶飄毛雨，其它地區天氣穩定，當天各地風向以東北風、北風為主，民眾觀賞煙火時記得「卡位在上風處」，才不會到場卻看著煙霧瀰漫在空中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲跨年夜受東北季風影響，除了台北101、淡水漁人碼頭天氣多雲偶飄毛雨，其它地區天氣穩定，觀賞煙火務必卡位上風處。（圖／賈新興提供）
▲跨年夜受東北季風影響，除了台北101、淡水漁人碼頭天氣多雲偶飄毛雨，其它地區天氣穩定，觀賞煙火務必卡位上風處。（圖／賈新興提供）
🟡新北跨年晚會（漁人碼頭觀海廣場）
氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；新北為全台最早施放煙火的晚會，晚間8點24分就會施放長達13分14秒的煙火秀。

🟡台北最 HIGH 新年城跨年晚會（台北市政府前廣場）
氣溫約落在攝氏16度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數2顆星；今年台北101跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」，歡慶人類欣喜迎向多采多姿的生活，迎向更精采的彩色世界，規劃總長300秒，約16000發的煙火展演，更首次採用日本彩色煙火。

▲台北101跨年煙火搶先曝光，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約16,000發。（圖／截取自101影片）
▲台北101跨年煙火，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約16000發。（圖／截取自101影片）
🟡桃園星際城跨年晚會（桃園高鐵站前廣場）
氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；桃園本次跨年以充滿科技、未來感的星際城為主軸，由全新搭檔宇珊和陳大天攜手主持，並邀請到動力火車、叮噹、熊仔以及首次以歌手身分登台跨年舞台的陳昊森等卡司重磅表演。

🟡台中跨年夜 幸福龍來（水湳中央公園
氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數2顆星；演唱會結束後將施放共計180秒的煙火秀，包含專為台中跨年設計獨特的馬卡龍七彩煙火，還有各式觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈，設計風格相當繽紛多元。

🟡台中麗寶跨年演唱會
氣溫約落在攝氏14度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；2024麗寶跨年演唱會，地點在麗寶樂園渡假區第二停車場，以「和平。祈福」為主題，搭配「天空之夢」摩天輪動畫秀、300秒高密度環狀璀璨煙火秀，並以270度視角施放。

▲麗寶樂園主打「和平。祈福」主題煙火秀。（圖／翻攝自麗寶樂園FB）
▲麗寶樂園主打「和平。祈福」主題煙火秀。（圖／翻攝自麗寶樂園FB）
🟡台南好 YOUNG 跨年晚會（永華市政中心西側廣場）
氣溫約落在攝氏18度左右，風向為「北風」，煙火觀賞指數2顆星；釋放長達3分鐘的煙火秀，呼應跨完年後就邁入「台南400」的第一刻，其中有400發是染色煙火。

🟡劍湖山 愛遊世界 摩天輪跨年煙火秀
氣溫約落在攝氏16度左右，風向為「北風」，煙火觀賞指數1顆星；劍湖山世界當天風向為北風，不過跨年夜雲量較多，因此煙火觀賞指數較低，劍湖山世界跨年煙火秀預計施放長達14分48秒，共計400台無人機燈光展演，搭配全台唯一摩天輪炫渦煙火，面積長達1000公尺。

▲劍湖山跨年活動將帶來全台唯一的摩天輪主體煙火秀與高科技燈光展演。（圖／Klook提供）
▲劍湖山跨年活動將帶來全台唯一的摩天輪主體煙火秀與高科技燈光展演。（圖／Klook提供）
🟡高雄義大跨年晚會
氣溫約落在攝氏18度左右，風向為「西北風」，煙火觀賞指數2顆星；施放999秒大型藝術煙火，除了有超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」，還有鳳凰飛羽舞動般的「展翅煙火」、璀璨耀眼的「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式花火。

🟡高雄跨年晚會（夢時代時代大道）
氣溫約落在攝氏20度左右，風向為「西北風」，煙火觀賞指數2顆星；夢時跨年夜倒數後，將施放240秒、超過7千發璀璨跨年花火，除了紅、藍、綠、紫等燈籠花火，還有3D立體花柱在低空左右跑動配合。

天氣預報／全台罕見下冬雨！跨年、元旦迎冷空氣　「2地區」有雨

今晚開始下雨！1圖秒懂「全台降雨熱區」　跨年元旦氣溫急凍14度

全台樂園跨年煙火秀！劍湖山、六福村、麗寶、義大門票活動一次看

2024跨年煙火餐廳推薦！101周邊4家「還能訂位」　最後包廂開搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選