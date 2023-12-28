獨／全台9跨年晚會「天氣攻略」出爐　跨年煙火風向、氣溫1圖秒懂

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氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；新北為全台最早施放煙火的晚會，晚間8點24分就會施放長達13分14秒的煙火秀。
🟡台北最 HIGH 新年城跨年晚會（台北市政府前廣場）
氣溫約落在攝氏16度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數2顆星；今年台北101跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」，歡慶人類欣喜迎向多采多姿的生活，迎向更精采的彩色世界，規劃總長300秒，約16000發的煙火展演，更首次採用日本彩色煙火。
🟡桃園星際城跨年晚會（桃園高鐵站前廣場）
氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；桃園本次跨年以充滿科技、未來感的星際城為主軸，由全新搭檔宇珊和陳大天攜手主持，並邀請到動力火車、叮噹、熊仔以及首次以歌手身分登台跨年舞台的陳昊森等卡司重磅表演。
🟡台中跨年夜 幸福龍來（水湳中央公園）
氣溫約落在攝氏15度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數2顆星；演唱會結束後將施放共計180秒的煙火秀，包含專為台中跨年設計獨特的馬卡龍七彩煙火，還有各式觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈，設計風格相當繽紛多元。
🟡台中麗寶跨年演唱會
氣溫約落在攝氏14度左右，風向為「東北風」，煙火觀賞指數3顆星；2024麗寶跨年演唱會，地點在麗寶樂園渡假區第二停車場，以「和平。祈福」為主題，搭配「天空之夢」摩天輪動畫秀、300秒高密度環狀璀璨煙火秀，並以270度視角施放。
🟡台南好 YOUNG 跨年晚會（永華市政中心西側廣場）
氣溫約落在攝氏18度左右，風向為「北風」，煙火觀賞指數2顆星；釋放長達3分鐘的煙火秀，呼應跨完年後就邁入「台南400」的第一刻，其中有400發是染色煙火。
🟡劍湖山 愛遊世界 摩天輪跨年煙火秀
氣溫約落在攝氏16度左右，風向為「北風」，煙火觀賞指數1顆星；劍湖山世界當天風向為北風，不過跨年夜雲量較多，因此煙火觀賞指數較低，劍湖山世界跨年煙火秀預計施放長達14分48秒，共計400台無人機燈光展演，搭配全台唯一摩天輪炫渦煙火，面積長達1000公尺。
🟡高雄義大跨年晚會
氣溫約落在攝氏18度左右，風向為「西北風」，煙火觀賞指數2顆星；施放999秒大型藝術煙火，除了有超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」，還有鳳凰飛羽舞動般的「展翅煙火」、璀璨耀眼的「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式花火。
🟡高雄跨年晚會（夢時代時代大道）
氣溫約落在攝氏20度左右，風向為「西北風」，煙火觀賞指數2顆星；夢時跨年夜倒數後，將施放240秒、超過7千發璀璨跨年花火，除了紅、藍、綠、紫等燈籠花火，還有3D立體花柱在低空左右跑動配合。