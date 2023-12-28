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王品、築間來插旗！單價破萬店面西門町占6成　觀光最糟時間已過

▲「橘色惡魔」日前快閃西門町演奏，吸引逾3萬人到場觀賞。西門町觀光人潮回來了，店面租金也愈漲愈高，北市單價破萬元店面超過6成在西門町。（圖／文化總會提供）
▲「橘色惡魔」日前快閃西門町演奏，吸引逾3萬人到場觀賞。西門町觀光人潮回來了，店面租金也愈漲愈高，北市單價破萬元店面超過6成在西門町。（圖／文化總會提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部日前再度訪台，西門町快閃遊行演奏吸引逾3萬人到場觀賞。築間旗下「繪馬別邸」、王品旗下韓式烤肉「金咕」、盲盒公仔Pop Mart都來插旗，西門町觀光人潮真的回來了，但店面租金也愈漲愈高，統計今年台北市單價破萬元的店面，有超過6成集中在西門町。專家認為，觀光商圈的店面市場最糟糕的時間，已經過去了。

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今年北市單價萬元的店面實價揭露資料共有13筆，單價每坪超過1萬元，數量年增3倍。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後店面回升速度相當快，連空置已久的大型店面，也陸續順利出租，反應從小型店家到中大型的連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區的店面。

▲POP MART全台首間旗艦店在西門開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲POP MART全台首間旗艦店今（28）在西門開幕，原址為閒置多時的西門町肯德基。（圖／記者鍾怡婷攝）
而北市復甦腳步最快的就在西門町商圈中，也是今年實價單價租金萬元店面的聚落，統計西門町捷運站今年11月累計出站人次達202萬人次，年增23.6%，年成長率也高於士林夜市的劍潭站與東區的忠孝復興站。

統計北市今年單價萬元實價案例共13筆，就有高達8筆位於西門町商圈，西門町商圈就佔了6成，最貴的一筆是成都路19號月租30萬元，備註有漲價調整機制，揭露112/09/01~114/08/31每月租金30萬元整，114/09/01~117/08/31每月租金32萬元整，若對比2019年該店面實價揭露28萬元來看，租金有回到疫情前的趨勢。

▲北市2023有13比單價破萬店面，其中8筆、6成都集中在西門町。（圖／信義房屋提供）
▲北市2023有13比單價破萬店面，其中8筆、6成都集中在西門町。（圖／信義房屋提供）
曾敬德表示，國際觀光客持續回流，明年政府也訂出1200萬觀光人次的目標，有利觀光業持續復甦，不過旅客組成已經有明顯改變，要多吸引一些高消費能力的旅客，店面市場才有重返榮耀的動能。

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