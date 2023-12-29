平價鐵板燒別只吃大埔！「中部神店」被封小夏慕尼　老饕改吃這間

雞肉飯+滷蛋=台版親子丼！日本人全認同　內行揭只能算「親戚丼」

▲一名日本部落客在社群平台上傳火雞肉飯加上一顆滷蛋的照片，稱其為「台灣版本的親子丼」，引起不少網友認同，但也有達人糾正，認為頂多該稱為「親戚丼」。（圖／翻攝X）
▲一名日本部落客在社群平台上傳火雞肉飯加上一顆滷蛋的照片，稱其為「台灣版本的親子丼」，引起不少網友認同，但也有達人糾正，認為頂多該稱為「親戚丼」。（圖／翻攝X）

記者葉盛耀/綜合報導

發源自日本的親子丼（日文：おやこどん），指的是白飯上頭加有雞肉與雞蛋的一道料理，意指雞的「親子」，也可稱為親子蓋飯或滑蛋雞肉飯。而一名居住在台灣高雄的日本部落客「紅毛の健」，日前於網路貼文，照片是火雞肉飯加上一顆滷蛋，還寫文「台湾的な親子丼」，也就是「台灣版本的親子丼」，引起不少台灣人留言秒懂且表示認同，卻有達人糾正認為應為「親戚丼」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自日本的部落客「紅毛の健」，日前於X（原名Twitter）平台貼了新文章，照片是火雞肉飯，飯上加有一顆滷蛋，還寫文「台湾的な親子丼」，引起相當多網友留言與轉發，認為的確可這樣稱呼之，因為雞肉飯再加上蛋，就跟日本的親子丼一樣有著雞肉、蛋與白飯等元素。

▲日本部落客貼文，認為火雞肉飯加上滷蛋，即是「台湾的な親子丼」，引起不少人認同。（圖／翻攝X（前身為Twitter）平台）
▲日本部落客貼文，認為火雞肉飯加上滷蛋，即是「台湾的な親子丼」，引起不少人認同。（圖／翻攝X）
沒想到也引來達人指正，說道台灣常見的滷蛋，極可能都是鴨蛋，而非雞蛋，因此不太能直呼為親子丼，甚至有人覺得頂多可以稱呼為「親戚丼」。事實上，從南到北在台灣小吃店裡常見的傳統滷蛋，的確幾乎都是使用鴨蛋，原因是鴨蛋比雞蛋大，更耐滷煮，而鴨蛋做成滷蛋後，蛋香也較為濃郁且蛋白通常更Ｑ實好吃。所以雞肉飯配上鴨蛋，的確真的只能稱為「親戚丼」了。

▲台灣的小吃店所做出的滷蛋，幾乎都是使用鴨蛋來製作，而非雞蛋。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣的小吃店所做出的滷蛋，幾乎都是使用鴨蛋來製作，而非雞蛋。（圖／記者葉盛耀攝）

台灣拜拜盤「日本當精品賣」！價差超過20倍　網全傻眼：真的盤子

日本街頭驚見巨型飯糰！「重達1公斤」只賣140元　正妹曝驚人比例

日本2024年櫻花期預測！賞櫻攻略快收藏　盤點「熱門3區域」景點

日本麥當勞太狂！2024正月福袋推「薯條加濕器」　幸運兒才能入手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選