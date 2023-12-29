雞肉飯+滷蛋=台版親子丼！日本人全認同 內行揭只能算「親戚丼」
發源自日本的親子丼（日文：おやこどん），指的是白飯上頭加有雞肉與雞蛋的一道料理，意指雞的「親子」，也可稱為親子蓋飯或滑蛋雞肉飯。而一名居住在台灣高雄的日本部落客「紅毛の健」，日前於網路貼文，照片是火雞肉飯加上一顆滷蛋，還寫文「台湾的な親子丼」，也就是「台灣版本的親子丼」，引起不少台灣人留言秒懂且表示認同，卻有達人糾正認為應為「親戚丼」。
記者葉盛耀/綜合報導
來自日本的部落客「紅毛の健」，日前於X（原名Twitter）平台貼了新文章，照片是火雞肉飯，飯上加有一顆滷蛋，還寫文「台湾的な親子丼」，引起相當多網友留言與轉發，認為的確可這樣稱呼之，因為雞肉飯再加上蛋，就跟日本的親子丼一樣有著雞肉、蛋與白飯等元素。
沒想到也引來達人指正，說道台灣常見的滷蛋，極可能都是鴨蛋，而非雞蛋，因此不太能直呼為親子丼，甚至有人覺得頂多可以稱呼為「親戚丼」。事實上，從南到北在台灣小吃店裡常見的傳統滷蛋，的確幾乎都是使用鴨蛋，原因是鴨蛋比雞蛋大，更耐滷煮，而鴨蛋做成滷蛋後，蛋香也較為濃郁且蛋白通常更Ｑ實好吃。所以雞肉飯配上鴨蛋，的確真的只能稱為「親戚丼」了。