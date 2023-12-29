中華職棒／彭政閔辭去中信兄弟總教練！三連霸戰友馮勝賢怎麼看
中華職棒中信兄弟總教練「恰恰」彭政閔，今（29）確定辭去一軍總教練職務，改當二軍主帥跟農場總管，過去跟他一起是兄弟象2001、2002、2003年連續奪冠「三連霸」時期的戰友「老邦」馮勝賢，也以過來人身分給這位學弟建議，他說：「祝福他，也希望他可以發揮影響力，把榊原（良行）教練的精神傳承下去。」
記者吳政紘/台北報導
彭政閔實際上接任一軍總教練，是在5月11日，前一晚中信兄弟還在新莊球場跟富邦悍將交手，結果林威助總教練請假未到，賽後領隊劉志威也宣布，兄弟球團為了長遠規劃，考量到林威助的能力十分出色，未來將賦予他更大的責任，改任海外顧問，彭政閔就立馬上任。
沒想到到了球季結束，中信兄弟無緣三連霸，打完94場，帶出47勝43敗4和佳績的彭政閔，卻因此辭退，馮勝賢表示，其實蠻可惜，但他可以理解，「這應該是恰恰他有的責任感，以前也是一樣，他常會打不好，也自己扛下這些責任。」
不過馮勝賢認為，「他在這一年應該也學到不少，對他未來提升，還有專業上面，都影響很多，技術上的教學就不用說，在領導統御、球隊管理方面，甚至跟球員溝通上面可以增加不少經驗，也可以學習如何當一位好的領導者。」
馮勝賢鼓勵這位同樣是美和中學出身的學弟，他說：「人生就是不斷學習，剛好一個階段結束，就是另一個起點。」對於是否有建議給彭政閔，馮勝賢也說：「祝福他，也希望他可以發揮影響力，把榊原教練的精神傳承下去。」
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