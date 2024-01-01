中華職棒／林威助真的沒有去富邦悍將！陳金鋒接任主帥明開記者會
中信兄弟前主帥林威助，今（1）日正式宣佈離開中信兄弟的心情，他並未如傳言加入富邦悍將教練團，而富邦也在元旦第一天，大動作宣布由「台灣巨砲」陳金鋒擔任一軍總教練，並且公布教練團，陳連宏擔任二軍基地統籌教練，林威助並沒有位置，富邦悍將明（2）日將召開記者會說明。
記者吳政紘/綜合報導
林威助在2021年上任接手中信兄弟總教練，連續2年奪冠，台灣大賽8連勝，這紀錄已經是史上第一，但他仍在5月10日被中信兄弟球團拔掉主帥職務。
林威助等了7個月才終於發聲，他提到自己很感謝，也很難忘這兩年，中信兄弟球迷支持與鼓勵，更不會忘記二連霸的美好時光。
但林威助也真的找不到新的球團位置，中信兄弟開了海外發展顧問的職務給他，他沒有接受，加上林威助也婉拒12月中信兄弟球團開的另一項職務，因此離隊。
原本富邦悍將都被傳出，很有機會延攬他加入球團，但林威助當時也無法說明，富邦悍將領隊林華韋表示：「機會不大」，但最後林威助還是無法如願以償，進入富邦悍將球團。他透露，自己下一步可能會「退居幕後」，也留下伏筆。
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