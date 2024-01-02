兵役延長！嚴重違反軍法者 最高檢下令速辦、從重量刑
今年起，兵役延長，最高檢察署檢察總長邢泰釗今（2）日再度重申，對於軍人染毒、影響國防安全、領導統禦、部隊紀律4類犯行重大之軍法案件，應從速偵結，逃亡者須盡速發布通緝，重大案件必要時向法院聲請從重量刑。
記者潘千詩／台北報導
2013年洪仲丘事件後，《軍事審判法》修正，將非戰時期的軍事審判工作移由一般司法機關辦理。國防部認為，過去10年間，暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆事件不斷增加，另從今年起，兵役又要延長至1年，勢必嚴重影響國防戰備演訓，日前已與全國檢察長開會研議，對軍法案件偵辦交換意見。
最高檢察署表示，為因應今年起義務役軍事訓練期間由4月改為1年，去年12月18日已與國防部召開全國檢察長會議，會中決議，針對重大軍法個案之辦理，應考量部隊任務特性，並參照2018、2019年檢察機關與軍事機關業務聯繫會議，及2020年6月30日檢察長業務座談會議作成之決議辦理。
最高檢指出，辦理軍人刑事案件，就軍檢、院檢間，應依「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關聯繫要點」加強溝通，偵查中視案情需要，徵詢原移送軍事機關或其上級機關之意見。必要時，並通知該軍事機關派員到庭陳述意見。
另外，重大軍法案件，若事證明確，依「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關聯繫要點」，妥速縮短偵辦期程、縮短發布通緝的流程，對影響國防安全、領導統禦、部隊紀律等犯行重大之軍法案件，檢察機關必要時向法院聲請從重量刑。