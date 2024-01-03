房市／爆水管害家中馬桶炸開！地牆家具毀、維修花百萬：別倒食物

租屋窗外車聲超吵！貼隔音板無用　達人教小錢升級「氣密隔音窗」

▲網友租屋處窗外車聲超吵，嘆貼隔音板無用，若預算充足可選用較高等級的氣密窗，隔絕外面的噪音，預算不夠可試達人教的小資改造法。（圖／信義房屋提供）
▲網友租屋處窗外車聲超吵，嘆貼隔音板無用，若預算充足可選用較高等級的氣密窗，隔絕外面的噪音，預算不夠可試達人教的小資改造法。（圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

住在鬧區、尤其是大馬路旁享受了生活便利性，但也可能會面臨噪音困擾。一名網友因飽受租屋處窗外嘈雜車聲困擾，求助在不搬家的前提下該如何處理，她原想買隔音板來貼，但被勸退隔音板是阻屋內聲音外傳，眾人一致認為氣密隔音窗才是唯一正解，達人教用數百元氣密膠條，把普通鋁窗升級變「氣密隔音窗」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT上發問「租屋處如果很多車聲 都怎麼處理？」表示排除換房選擇的話，貼隔音板有用嗎？貼文引發討論，過來人表示貼隔音板無用，主要是聲音是窗外傳來的，而吸音隔音貼室內，一般都是擋出去的聲音。在不搬家的條件下，不少人建議戴降噪耳機、耳塞，或是播白噪音蓋過車聲。

▲想成功議價到心儀的價格，專家說關鍵是不要臉。（圖／記者徐銘穗攝）
▲住在鬧區大馬路、甚至是捷運高架橋旁，容易有噪音困擾。（示意圖／記者徐銘穗攝）
而公認最佳的解法則是換隔音氣密窗，合格的氣密窗必備氣密性、隔音性、水密性與抗風壓4項CNS國家標準，隔音窗價格費用約600至1200元／才，而一才約30x30公分，基本20才窗體報價約1萬2000至2萬4000元，等級愈高價格愈不斐。

不過，YouTube頻道「學起來了 Howl's Channel」曾分享，只要準備高發泡氣密條3-5mm及4-6mm、氣密條M型與氣密條P型，若要更省一點也可選較便宜的蓬鬆型海綿條，花小錢就能把普通鋁窗升級，隔音力大提升。

他提醒，改造前得先把鋁窗清潔乾淨，側邊氣密條要貼在鋁窗窗框中間、滾輪滑動的凸起構造處，上下氣密條則要盡可能貼齊滾輪的凸起構造，而M型氣密條裝在後窗，窗框重疊的地方，最後P型氣密條則是貼在窗框下與凹槽的隙縫，就大功告成，實測確實能降低窗戶呼嘯而過的車聲。
 


不用再買香香豆！4「低成本」妙招衣物自然添香　柑橘吃完皮別丟

首波冷氣團來襲！家居6低成本保暖法公開　窗貼泡泡紙室溫提升3°C

省預算也別碰「2大NG裝潢」！塑膠地板超母湯　懶人少做開放層架

年底大掃除！廚房抽油煙機「免刷」去深層油垢　婆媽驚：太晚知道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選