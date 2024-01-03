租屋窗外車聲超吵！貼隔音板無用 達人教小錢升級「氣密隔音窗」
住在鬧區、尤其是大馬路旁享受了生活便利性，但也可能會面臨噪音困擾。一名網友因飽受租屋處窗外嘈雜車聲困擾，求助在不搬家的前提下該如何處理，她原想買隔音板來貼，但被勸退隔音板是阻屋內聲音外傳，眾人一致認為氣密隔音窗才是唯一正解，達人教用數百元氣密膠條，把普通鋁窗升級變「氣密隔音窗」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT上發問「租屋處如果很多車聲 都怎麼處理？」表示排除換房選擇的話，貼隔音板有用嗎？貼文引發討論，過來人表示貼隔音板無用，主要是聲音是窗外傳來的，而吸音隔音貼室內，一般都是擋出去的聲音。在不搬家的條件下，不少人建議戴降噪耳機、耳塞，或是播白噪音蓋過車聲。
而公認最佳的解法則是換隔音氣密窗，合格的氣密窗必備氣密性、隔音性、水密性與抗風壓4項CNS國家標準，隔音窗價格費用約600至1200元／才，而一才約30x30公分，基本20才窗體報價約1萬2000至2萬4000元，等級愈高價格愈不斐。
不過，YouTube頻道「學起來了 Howl's Channel」曾分享，只要準備高發泡氣密條3-5mm及4-6mm、氣密條M型與氣密條P型，若要更省一點也可選較便宜的蓬鬆型海綿條，花小錢就能把普通鋁窗升級，隔音力大提升。
他提醒，改造前得先把鋁窗清潔乾淨，側邊氣密條要貼在鋁窗窗框中間、滾輪滑動的凸起構造處，上下氣密條則要盡可能貼齊滾輪的凸起構造，而M型氣密條裝在後窗，窗框重疊的地方，最後P型氣密條則是貼在窗框下與凹槽的隙縫，就大功告成，實測確實能降低窗戶呼嘯而過的車聲。