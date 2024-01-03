招待63人去廣東玩還要他們送白狼進立法院 統促黨2人交保
台北地檢署接獲情資，中華統一促進黨李姓、林姓成員涉於去年10月間，以低價團費9800元揪63人出團去廣東玩7天，並請團員送統促黨總裁「白狼」張安樂進立法院。檢察官昨指揮警方搜索、約談，偵訊後認為，林姓、李姓被告2人涉犯《反滲透法》第4條、《公職人員選舉罷免法》第45條、第99條第1項等罪嫌重大，但無羈押必要，今（3）日凌晨分別命10萬、5萬元交保，其餘請回。
記者潘千詩／台北報導
檢方掌握，林姓、李姓2人均為統促黨成員，受中共廣東省梅州市人民政府等單位指示、資助，邀約該黨成員或親友，以9800元低價團赴廣東各處旅遊、交流，為期7天。
去年10月9日至15日在中國的食宿、交通全由中國資助、招待，中國台辦人員並於晚會中發表「兩岸一家親」等宣揚促進統一之言論。李姓被告返台後，在該團的微信群組中籲請63名團員將政黨票投給統促黨，將該黨總裁張安樂送進立法院等語。
台北地檢署2日指揮刑事局、台北市與新北市警察局、苗栗縣警局、台中市警局、嘉義縣警局、台南市警局執行搜索1處，並拘提被告6人、通知被告26人到案。案經檢察官訊問後，認林姓、李姓被告等2人罪嫌重大，但無羈押必要，命具保之處分。